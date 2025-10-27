Una falla como alegoría a la paz en la calle de la Paz

La mitología griega y la creencia hebrea se unirán en un beso que será, en forma de falla, un canto a la paz. Y que se plantará en la calle de la Paz. En uno de los años donde se prevé que la crítica política se multiplique después de todos los acontecimientos vividos, el proyecto pretende ser una potente alegoría a la necesidad de construir un mundo nuevo. Así lo ha presentado la comisión de Reina-Paz-San Vicente. En "Un bes per a la pau", la diosa Eirene por parte griega y una alegoría a Shalom por parte hebrea -la palabra que simboliza la paz- se unen en un beso "que representa la unión de culturas, el respeto mutuo y el entendimiento entre pueblos".

La falla tiene además una ubicación pintiparada en el espacio y el tiempo, porque este año se cumplirán 150 años del final de las guerras carlistas, cuyo último tratado de paz dio lugar a la aparición en el nomenclator de la Calle de la Paz.

El boceto, al completo / RLV

El cuerpo de Eirene, ya completo, en el taller / M. Algarra

El proyecto lleva la firma de Manuel Algarra, quien de esta forma presenta su segundo proyecto en este emblemático cruce, después del espectacular Re-Naixer con el que levantó nuevamente la persiana del taller. Lleva el diseño de Ramón Pla y supondrá, en palabras de la comisión, "una reflexión artística y social sobre la paz como necesidad urgente en el mundo actual".

La falla infantil de Reina-Paz-San Vicente, de un vistazo / Fernando Bustamante

"No es una utopía"

“Queremos recordar que la paz no es una utopía ni un concepto abstracto, sino una construcción diaria que nace de la voluntad de comprendernos”, aseguró Lluis Fernández, vicepresidente de la comisión, que añade: “No hay paz sin humanidad, sin cultura ni memoria. A través del lenguaje satírico propio de las Fallas, Un bes per la pau aborda temas actuales como la polarización social, la desinformación global y los conflictos bélicos, pero también reivindica la empatía, el humor y la educación como caminos hacia la convivencia".

Ahora falta la "descoberta" del proyecto infantil, que seguirán militando en la Sección Especial de la mano de José Ceballos y Francisco Sanabria.