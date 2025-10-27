Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fallas 2026 al día | Octubre: Carmen y la corte casi se meten en la final de "La Primera..."

Las noticias de Fallas en la última semana de octubre

Carmen y el resto del equipo, en La Primera en la Frente

Carmen y el resto del equipo, en La Primera en la Frente / Fotofilmax

Moisés Domínguez

Moisés Domínguez

València

Termina octubre y la presentación de bocetos es uno de los actos principales. Y también la actividad fallera general.

