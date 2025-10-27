En Directo
Fallas 2026 al día | Octubre: Carmen y la corte casi se meten en la final de "La Primera..."
Las noticias de Fallas en la última semana de octubre
Termina octubre y la presentación de bocetos es uno de los actos principales. Y también la actividad fallera general.
Síguenos en Instagram pinchando en este enlace
Agenda del Martes, 28 de octubre
19 h. En la sede de la JCF, reunión informativa sobre la Cabalgata del Ninot
21.30 H. En la Sala Flumen, Teatre Faller. Tercera Categoría. Cádiz-Denia. “Alicia in Workeland”
Agenda del Miércoles, 29 de octubre
21.30 H. En la Sala Flumen, Teatre Faller. Tercera Categoría. Andrés Piles-Salvador Tuset. “Contratemps”
21.30 h. En la Sala Canal. Concurso de Play Back de la Junta Central Fallera. Modalidad Grupos B
- Visitació-Oriola / Reino de València-Císcar / Islas Canarias-Dama de Elche / Hierros-Juan Bautista Perales / Industria-Santos Justo y Pastor
La Danza de la Pólvora, el documental de una hora dedicado a las Fallas que retrata la fiesta a través de diferentes miradas de sus protagonistas, ya tiene un pase público: será el día 30, a las siete y media de la tarde, en los cines Lys.
Esta campaña de marketing está muy bien: Ingeniero José Sirera busca patrocinadores para su carpa y recuerdan que la plantan en la explanada de la Rambleta. Lo que significa un target excepcional, ya que está, como bien se sabe, en la orilla misma del Bulevar Sur
Tras un cambio por parte de la organización, la inscripción para participar en el concurso de grupos de animación del Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich acaba el 27 de octubre.
Hierros-Juan Bautista Perales lleva muchos años desarrollando una trayectoria artística admirable. Se preocupan y se preocupan de verdad. Hacen buenas contrataciones y, afortunadamente, la apuesta funciona. Acumulan bastnates podios y en 2016 fue su útima victoria. Después de cinco años con Mauricio Moreira, toca cambio de registro y se han agenciado a Miguel Santaeulalia, quien les plantará el proyecto "Maravelles".
Para la falla infantil repite Emilio Tamarit, que el año pasado les dio un buen quinto premio en Quinta
Doctor Berenguer Ferrer ha mutado ya su escudo porque empiezan los preparativos de su 50 aniversario. Prometen actividades conmemorativas y piden a toda aquella persona que, en algun momento, ha sido representante de la comisión, se ponga en contacto con ellos.
Se celebró el concurso La Primera en la Frente de la Federación de Fallas de Primera A, que convocó a docenas de personas a afrontar el test de 50 preguntas. Posteriormente, los seis mejores equipos afrontaron la parte oral, que dio como ganadores a un equipo inédito formado por tres miembros de la JCF: María Tomás, Beatriz Ramos y Omar Soler, así como Marta Parra, que ganaron en la última pregunta a los ocho veces seguidas ganadores, el eqiupo "Tot Falles" tras una remontada histórica en la que, entre la propia y los rebotes, se llevaron cinco de las últimas seis preguntas.
Y acudieron Carmen Prades y la corte de honor, que participaron en tres equipos. Y por un pelo: el equipo formado por Carmen junto a Paula Marí Turrientes, Vega Archer, Ani Torregrosa y Paula Castell se quedaron a tan solo tres aciertos de subir a la fase final, tras sumar 32 aciertos. Los otros dos equipos de la corte no estuvieron nada mal y, en un concurso este año muy difícil, lograaron 27 aciertos cada uno.
No hace falta más que asomarse al balcón para darse cuenta de que el domingo fue desapacible y lo menos recomendado para la "Festa al Carrer". Más cuando el domingo por la mañana es el último momento en el que se organizan actos en exteriores. Carmen Prades y la corte de honor acudieron a la fiesta de Joaquín Costa-Burriana -aquí podéis leerla- y se encontraron con el retraso a la espera de que "escampara". Después vieron el acto a cubierto, bajo una jaima. Podía haber sido peor, porque el festejo corrió el riesgo de cancelarse si la nube continuaba y habría sido una de esas servidumbres -o riesgos- del cargo: maquillarse, peinarse y vestirse de valencianas para nada. Pero no fue así: presidieron el acto, conocieron los entresijos de la iniciativa de la comisión y se fueron a casa, sin poder quedarse a la comida posterior porque, al acabar, volvió a arreciar la lluvia. Abandonaron la demarcación al abrigo de los paraguas de la JCF.
Teniendo en cuenta que el día de su proclamación fue con un sol radiante, y que el reinado lo han empezado con el mismo buen tiempo -como el fin de semana anterior en el Marítim-, el anhelo es que... esto haya sido solo una broma pesada. Y es que hay que recordar que ellas también son damnificadas por la lluvia de su año de falleras mayores en las comisiones.
- El choque entre turistas y vecinos en el centro de València agita las redes
- La cresta del Ágora que nunca fue (ni será): 11 millones abandonados en el viejo cauce
- Cortes de tráfico durante la Media Maratón en València
- Retiran la última sirena antiaérea de la Guerra Civil en València
- Dolor en Patraix por el fallecimiento de la fallera mayor del 50A de la falla Humanista Mariner
- Billetes gratis de autobús a quienes no tengan un coche para entrar en la Zona de Bajas Emisiones
- La prensa internacional sitúa a València en el centro de la 'turismofobia
- Catalá ofrece a la Diputación el ruinoso Palacio de Montortal para usos culturales