Fallas 2026 al día | Octubre: Carmen y la corte casi se meten en la final de "La Primera..."

No hace falta más que asomarse al balcón para darse cuenta de que el domingo fue desapacible y lo menos recomendado para la "Festa al Carrer". Más cuando el domingo por la mañana es el último momento en el que se organizan actos en exteriores. Carmen Prades y la corte de honor acudieron a la fiesta de Joaquín Costa-Burriana -aquí podéis leerla- y se encontraron con el retraso a la espera de que "escampara". Después vieron el acto a cubierto, bajo una jaima. Podía haber sido peor, porque el festejo corrió el riesgo de cancelarse si la nube continuaba y habría sido una de esas servidumbres -o riesgos- del cargo: maquillarse, peinarse y vestirse de valencianas para nada. Pero no fue así: presidieron el acto, conocieron los entresijos de la iniciativa de la comisión y se fueron a casa, sin poder quedarse a la comida posterior porque, al acabar, volvió a arreciar la lluvia. Abandonaron la demarcación al abrigo de los paraguas de la JCF.

Teniendo en cuenta que el día de su proclamación fue con un sol radiante, y que el reinado lo han empezado con el mismo buen tiempo -como el fin de semana anterior en el Marítim-, el anhelo es que... esto haya sido solo una broma pesada. Y es que hay que recordar que ellas también son damnificadas por la lluvia de su año de falleras mayores en las comisiones.