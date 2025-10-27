La película oficial del Traje de la Solidaridad por la dana de la Corte de Honor 2025

Dos semanas después de dar un paso al lado y ceder su cargo a sus sucesoras, la corte de honor de 2025 ha publicado la película oficial del denominado "Traje de la Solidaridad", el vestido que estrenaron en la Dansà del pasado mes de mayo y que después volvieron a utilizar en la romería del Palmar. Un traje que, siguiendo la costumbre, no es el oficial de la Junta Central Fallera (pueden bailar con el segundo traje, pero desde hace muchos años, las falleras se hacen un vestido nuevo para la ocasión). Y para el que, en su versión 2025, decidieron realizar con proveedores que habían sido afectados por la dana.

El traje pretendía ser, por ello, una forma de visibilizar a algunas de las muchas empresas que sufrieron los rigores de la riada, algunos de ellos con un destrozo total.

En esta ocasión han querido, a través de un cortometraje realizado por Nala Estudio, las marcas y los pormenores de todos estos ingredientes. Y si lo han hecho una vez abandonado el cargo es precisamente por eso: mientras ocupan un cargo oficial no se puede hacer publicidad tan explícita de marcas que, además, no son proveedores oficiales de la Junta Central Fallera para un traje que además, tampoco es oficial. Solo a partir de la desvinculación formal es cuando pueden obrar independientemente. Eso lo tenían asumido y ha sido solo a partir de su despedida cuando han estrenado la película.

Tela "Resiliència"

Levante-EMV ya publicó los componentes del traje y su porqué del mismo. Así, la tela, un rayón "Resiliciència" era de Compañía Valenciana de la Seda, la única empresa que sí que era proveedora oficial de la Junta Central Fallera pero que, precisamente por culpa de la riada, tuvo que desistir al perderse en el barro las últimas telas del primer traje, que ya estaban preparadas para la ocasión en los telares de Catarroja. Las peinetas eran de Peineta del Turia de Sedaví; el aderezo, de Paco Artola, de Massanassa, lo mismo que una peineta en la que aparecían grabados nombres de poblaciones afectadas; Hijas de Carmen Esteve y Margarita Vercher proporcionaron manteletas y cancanes desde Algemesí y solo 1700 se salvó de la riada al tener la tienda en València, aunque su gerente, Jorge Fabuel, es originario de Castellar-Oliveral. Para la romería del Palmar incorporaron una camisa y un justillo de Domasset Atelier, de Paiporta.

"Llevamos el orgullo de una tierra que resurge"

En el vídeo, las doce falleras visitan nuevamente los talleres en los que se realizó su traje y todos ellos hablan de su experiencia.

"Llevamos el orgullo de una tierra que resurge. Juntos y unidos, resilientes" completan todas ellas como último mensaje de la que fue su aportación particular a la causa.

La despedida especial de Catalá

En su despedida, en la Proclamación de Carmen Prades y Marta Mercader, la alcaldesa de València tuvo un recuerdo especial, como nunca se había hecho, a las falleras bajo suyo mandato sufrieron los rigores de la dana, no solo al mutilársele la actividad, sino por su propia actuación durante los peores días de la historia de la ciudad en las últimas décadas.

Estas fueron sus palabras:

Berta y Lucía. Muchísimas gracias de corazón, en nombre de València. Vuestra ciudad, os ha acompañado en cada paso que habéis dado; ha llorado cuando habéis llorado, ha reído con vosotras cuando lo habéis hecho, pero, sobre todo, se ha sentido orgullosa de vuestro ejemplo. Porque hoy hablaré de eso, de ejemplo como vuestro principal legado.

Llevo muchos días pensado, no lo que hoy os quería decir delante de toda Valencia, sino lo que le quería decir a toda Valencia, de vosotras.

Junto a vuestras Cortes de Honor, habéis dado un ejemplo de dignidad, de solidaridad y de amor por vuestra tierra. Habéis bajado al barro, de forma literal, calzándoos las botas y ayudando a quienes en ese momento más lo necesitaban. El día de la dana, supisteis que el agua se había llevado por delante las telas de vuestros trajes; y no, eso no os preocupó lo más mínimo. Os pusisteis en marcha a ayudar.

Visita de la fallera mayor 2025 y la corte a El Palmar /

Recuerdo estar con Berta en la nave de Mercavalencia desde donde se distribuían alimentos, enseres.. para los pueblos afectados por la dana. Os recuerdo en Forn d’Alcedo ayudando en casa de Bea, mientras su madre, la alcaldesa pedánea, se desdoblaba fuera de casa para ayudar a todos sus vecinos. Os recuerdo en todos los casales de las pedanías afectadas, en la Torre, en Forn d’Alcedo, y Castellar-Oliveral. Os recuerdo en el Palmar, preocupadas por la reactivación económica y la hostelería de la dana….

Carla Marcos y Beatriz Navarro sacan barro del domicilio de la segunda, en el Forn d'Alcedo / Moisés Domínguez

"Así es como yo os recordaré siempre, dando ejemplo, de lo que son una fallera mayor y sus cortes… las lideresas de una ciudad en los buenos y en los malos momentos.Os recordaremos siempre al lado de los que estaban sufriendo, os recordaremos dando ejemplo".