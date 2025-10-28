Así ha sido la "descoberta" de las telas de la corte de honor, con homenaje a Julián Carabantes

El ejercicio fallero vuelve a quemar etapas y ahora empieza uno de los rituales más esperados en una de sus vertientes: la del "falleramayorismo" y la indumentaria en general. Los proveedores oficiales de la Junta Central Fallera empiezan a desvelar las partes del puzzle con el que se confeccionarán los trajes oficiales de falleras mayores y cortes de honor.

Sedería Tradicional Valenciana es la primera en hacer su particular "descoberta". Suyas son las telas de las mayores, primero y segundo traje, más el segundo oficial de la fallera mayor -el espolín corre a cargo de la firma hermana mayor, Vives y Marí-. Era un día especialmente esperado para la corte de Carmen Prades, puesto que esperaban conocer lo que van a ser los colores que marcarán toda su estancia en lo más alto de la fiesta.

Un recuerdo a Julián Carabantes

El dibujo del primer traje lleva un homenaje implícito: el diseño se llama "Julián", en honor a Julián Carabantes, quien fuera amigo de la empresa desde hace años. Un diseño descrito por el gerente de la firma, Paco Fonseca, como "clásico, sencillo y elegante, una reproducción de un boceto del Siglo XIX, de composición asimétrica, formado por un ramo floral enmarcado por una guirnalda con motivos vegetales y florales". Los colores son "empolvados con un sutil metal oro, dando lugar a un tejido repleto de luz y armonía".

Sedería Tradicional Valenciana presenta las telas de la corte de honor 2026 /

El segundo traje será con un dibujo Bresca, un diseño "sencillo, de gran encanto, de finales del Siglo XVIII formado por un pequeño ramo flora asimétrico que se repite a lo largo del tejido, formando una agradable armonía visual, aportando dinamismo al conjunto" y con un colorido "suave"; es decir, un tejido "que respira delicadeza y elegancia".

Las telas ya están en los talleres y como las medidas de todas ellas también están tomadas, ahora solo es cuestión de tiempo el que tomen cuerpo en forma de trajes oficiales".

Faltaba por descubrir los colores por parejas, que se han ido desvelando en el momento. Así el diseño "Julián", el primer traje, el más emblemático, irá con estas parejas.

Mar Vivanco y Marta Salvador: Burdeos

Marta Capella y Zoe Molino: Niebla

Virginia Pulido y Laura Llobell: Marfil

Anabel Calero y Daniela Roig: Zafiro

Ani Torregrosa y Paula Marí Turrientes: Oporto

Vega Archer y Paula Castell: Selva

Carmen y Marta eligen sus espolines "Fallera Mayor de València" /

El "Bresca" del segundo traje llevará estas combinaciones:

Mar Vivanco y Marta Salvador: Cielo

Marta Capella y Zoe Molino: Berry

Virginia Pulido y Laura Llobell: Cereza

Anabel Calero y Daniela Roig: Banana

Ani Torregrosa y Paula Marí Turrientes: Musgo

Vega Archer y Paula Castell: Nube