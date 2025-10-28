La enésima reinvención de la falla Plaza de Jesús

Tras algún apunte previo, especialmente la falla realizada con palés en el año 2002, fue en 2004 cuando la Plaza de Jesús hincó la bandera de la innovación. Y desde entonces la cuidan y la riegan. Con los recursos de que disponen no podrían más que plantar fallas convencionales, seguramente condenadas al olvido. Sin embargo, ahora mismo es una de las apuestas seguras a la hora de buscar "otra cosa". Es de las más veteranas en la corriente Experimental, poco después de Corona y Lepanto-Guillem de Castro, las dos más veteranas y persistentes.

Con dos décadas de historia a sus espaldas, por la replaza han pasado todo tipo de concepciones artísticas. La pasada primavera se anunció el cambio de ciclo después de seis años de proyectos con "los Garcías". Ahora, la comisión ya ha desvelado no el boceto de la falla, sino, siguiendo la costumbre de estos creativos, el apunte, la imagen en clave de lo que se verá materializado el próximo mes de marzo.

Boceto de la falla grande / RLV

La falla grande correrá a cargo de David Moreno, quien no necesita presentación. "Saló de Ball" será el lema del proyecto, en el que se utiliza el hilo conductor del baile para confrontar algunas de las problemáticas de la sociedad actual.

Boceto de la falla infantil / RLV

El globo de Rocío

Para la falla infantil se ha convocado a Rocío Harriero, quien el año pasado impactó con su falla grande de Tres Camins-Pinedo por su originalidad de formas pero también por su mensaje claro y de fácil asimilación -la falla "de las moscas", que durante meses todavía tenía elementos de la misma en la calle y de la que aún queda un ninot a la vista-. "Per l'Aire" es una crítica urbana que trata de "cómo el barrio y la ciudad está perdiéndose par alos más pequeños y para los mayores, que se quedan sin espacio para jugar o hacer sus actividades".

Artistas y presidentes, en la presentación de los proyectos / Falla Plaza Jesús

Referencia obligada

A lo largo de los años, la Plaza de Jesús ha sido una referencia obligada en las apuestas en las que sostenibilidad, arquitectura y mensaje alternativos se convierten en arte efímero. No quiere decir que todos los proyectos salieran "redondos", pero que ha dejado imágenes icónicas.

Falla Plaza de Jesús de 2014 / Moisés Domínguez