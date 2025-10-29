En Directo
Fallas 2026 al día | Octubre: Suspendida la actividad fallera
Las noticias de Fallas en la última semana de octubre
Termina octubre y la presentación de bocetos es uno de los actos principales. Y también la actividad fallera general.
Un total de 188.000 euros ha desembolsado el Ayuntamiento en materia de subvención por la iluminación, una vez cerrado el expediente. Es el 19 por ciento del casi millón de euros declarado por contrato por las comisiones que han querido acogerse a esta ayuda.
La falla con más subvención recibida es Sueca-Literato Azorín, con 4.762 euros, seguida por los ganadores del primer premio, Cuba-Puerto Rico, con 4.514 euros.
Las falleras de 2014 han iniciado la venta de los tickets para la nueva edición de la Cena de Cortes, que se celebrará el 14 de noviembre a las 20 horas, en el habitual escenario de La Ferradura. La asociación a la que va destinado este año lo recaudado es AFAC, Asociación de familiares de enfermos de Alzheimer y otras demencias, que han sido además afectados por la DANA.
Las entradas se venden en la tienda En Hilos de Seda y el el gabinete y peluquería de Marta Parra hasta el próximo 3 de noviembre. Como todos los años habrá un décimo para quien quiera comprarlo hasta agotar el número y rifa con muchas sorpresas.
"Estimarse", en dos texturas, es la propuesta doble que presenta València-Teodoro Llorente para 2026. "No m'estimes tant si fes-ho millor", con un mensaje bien claro, de la mano de Sergio Lis por tercera vez para la falla grande. En la infantil se estrenará Rubén Canet con "T'estime (però a vegades)".
Con la declaración de día de luto oficial en el Ayuntamiento, la actividad fallera queda suspendida en el día de hoy, miércoles 29.
Esto quiere decir que la agenda prevista queda aplazada. Esto incluye la representación del concurso de teatro y la sesión del concurso de "play back". Que ahora se reubicarán en el calendario.
Tal día como hoy, hace un año, se paró el mundo. Y las Fallas fueron plenamente sensibles y conscientes. Tanto la Junta Central Fallera como las comisiones suspendieron inmediatamente la actividad. Tanto es así que, a efectos oficiales, la fiesta permaneció hibernada durante más de un mes y medio. Como se decía en aquel momento, "no era momento de celebrar nada". Hibernadas pero no paradas: nunca se ponderará suficiente la rapidez que tuvieron las comisiones -por iniciativa individual sobre todo- para convertirse en puntos de recogida de ayuda y, en el caso de las cercanas a la zona del desastre, de primeros auxilios.
La Danza de la Pólvora, el documental de una hora dedicado a las Fallas que retrata la fiesta a través de diferentes miradas de sus protagonistas, ya tiene un pase público: será el día 30, a las siete y media de la tarde, en los cines Lys.
Esta campaña de marketing está muy bien: Ingeniero José Sirera busca patrocinadores para su carpa y recuerdan que la plantan en la explanada de la Rambleta. Lo que significa un target excepcional, ya que está, como bien se sabe, en la orilla misma del Bulevar Sur
Tras un cambio por parte de la organización, la inscripción para participar en el concurso de grupos de animación del Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich acaba el 27 de octubre.
Hierros-Juan Bautista Perales lleva muchos años desarrollando una trayectoria artística admirable. Se preocupan y se preocupan de verdad. Hacen buenas contrataciones y, afortunadamente, la apuesta funciona. Acumulan bastnates podios y en 2016 fue su útima victoria. Después de cinco años con Mauricio Moreira, toca cambio de registro y se han agenciado a Miguel Santaeulalia, quien les plantará el proyecto "Maravelles".
Para la falla infantil repite Emilio Tamarit, que el año pasado les dio un buen quinto premio en Quinta
Doctor Berenguer Ferrer ha mutado ya su escudo porque empiezan los preparativos de su 50 aniversario. Prometen actividades conmemorativas y piden a toda aquella persona que, en algun momento, ha sido representante de la comisión, se ponga en contacto con ellos.
Se celebró el concurso La Primera en la Frente de la Federación de Fallas de Primera A, que convocó a docenas de personas a afrontar el test de 50 preguntas. Posteriormente, los seis mejores equipos afrontaron la parte oral, que dio como ganadores a un equipo inédito formado por tres miembros de la JCF: María Tomás, Beatriz Ramos y Omar Soler, así como Marta Parra, que ganaron en la última pregunta a los ocho veces seguidas ganadores, el eqiupo "Tot Falles" tras una remontada histórica en la que, entre la propia y los rebotes, se llevaron cinco de las últimas seis preguntas.
Y acudieron Carmen Prades y la corte de honor, que participaron en tres equipos. Y por un pelo: el equipo formado por Carmen junto a Paula Marí Turrientes, Vega Archer, Ani Torregrosa y Paula Castell se quedaron a tan solo tres aciertos de subir a la fase final, tras sumar 32 aciertos. Los otros dos equipos de la corte no estuvieron nada mal y, en un concurso este año muy difícil, lograaron 27 aciertos cada uno.
