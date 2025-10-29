Fallas 2026 al día | Octubre: Suspendida la actividad fallera

Con la declaración de día de luto oficial en el Ayuntamiento, la actividad fallera queda suspendida en el día de hoy, miércoles 29.

Esto quiere decir que la agenda prevista queda aplazada. Esto incluye la representación del concurso de teatro y la sesión del concurso de "play back". Que ahora se reubicarán en el calendario.

Tal día como hoy, hace un año, se paró el mundo. Y las Fallas fueron plenamente sensibles y conscientes. Tanto la Junta Central Fallera como las comisiones suspendieron inmediatamente la actividad. Tanto es así que, a efectos oficiales, la fiesta permaneció hibernada durante más de un mes y medio. Como se decía en aquel momento, "no era momento de celebrar nada". Hibernadas pero no paradas: nunca se ponderará suficiente la rapidez que tuvieron las comisiones -por iniciativa individual sobre todo- para convertirse en puntos de recogida de ayuda y, en el caso de las cercanas a la zona del desastre, de primeros auxilios.