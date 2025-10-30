Un monstruo vendrá a vernos en las Fallas 2026

Maestro Bellver-Mariano Ribera volverá a presentar en las Fallas 2026 un proyecto no convencional. Y, a la vez, volverá a ser altavoz de una forma de entender el arte efímero desde otra mirada. La de la diseñadora y tatuadora Iris Moreno. Especializada precisamente en el arte sobre piel, sus dibujos tiene un carácter muy reconocible, con colores llamativos y un trazo fácil de identificar con el alias artístico de Pepita Grilla.

Apareció en las Fallas en el año 2024 y ya en aquel momento sorprendió con su fantasía sobre el amor, en el que el público entraba, salía y mensajeaba a través de un enorme corazón. El pasado mes de marzo ofreció la posibilidad de hacer una Ofrenda alternativa a la Naturaleza bajo la clave de la Pachamama -la deidad andina-.

La falla de la Pachamama del año pasado / Moisés Domínguez

La Ofrenda en la trasera / Moisés Domínguez

Reflexiones sobre la soledad

Este año presentará la idea "Monstruosa Soletat". Esa sensación de sentirse solo en una sociedad envolvente. "Este proyecto nace del deseo de hablar sobre esa soledad invisible, la que no se nota, la que sonríe en fotos, la que abraza a otros mientras se rompe por dentro. He creado un monstruo. No uno de los que asustan, sino uno que reconforta, que ofrece abrazos cálidos, suaves, necesarios. Un monstruo que parece feliz, pero si miras dentro, si te atreves a tocarle el corazón, verás lo que esconde: hilos que se tensan, lágrimas bordadas, una tristeza sin palabras". La sonrisa que exhibe le monstruo parece impostada si se fija la atención en el ojo del cíclope, que deja entrever un halo de tristeza.

Es, pues, un nuevo juego de interacción y mensaje. Una introspección en uno mismo y en los semejantes. "Una invitación a mirar más allá de las sonrisas. A preguntarnos cuántas veces hemos sido ese monstruo. O cuántas veces lo hemos ignorado".

El boceto de la falla grande / RLV

En esta ocasión, la materialización del trazo inconfundible de Pepita Grilla correrá a cargo del taller de "los Garcías", habituados a presentar proyectos de marcado carácter personal.

No le ha funcionado mal a Maestro Bellver la apuesta, que ha mantenido la línea de obtención de premios, sin faltar los de ingenio y gracia pero, sobre todo, se ha convertido en referencia para el arte alternativo. Es la marca que presentan después del apoteósico trienio que tuvieron con SacabutxArt de 2021 a 2023, con dos victorias y un tercer puesto.

Y Canet repite en infantil

Para el proyecto infantil apelan a la seguridad que supone Rubén Canet. El joven artista y presidente de la falla Isla Cabrera regresó el año pasado, tras seis años de ausencia, por la puerta grande, con pleno de premiación. En este cruce presentará el proyecto "Terreta Florens".