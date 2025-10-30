Se levanta la prohibición de verbenas nocturnas en Fallas 2026 de Ciutat Vella: estas serán las nuevas condiciones

Las 40 comisiones que se encuentran dentro del perímetro de Ciutat Vella podrán, finalmente, celebrar verbenas nocturnas. Pero con condiciones: que estarán vigiladas y que todo aquello que tienda a romper el siempre delicado equilibrio que suponen las noches en el centro de València en los días grandes puede derivar en una prohibición en toda regla. El acuerdo al que ha llegado el concejal de Fallas, Santiago Ballester, con los responsables policiales permite levantar el pie y lo que en el Bando de Fallas estaba previsto que fuera "prohibido" pasa a ser "recomendado": no celebrar la fiesta nocturna y convertirla en vespertina.

Así, en el texto del Bando, para que no haya dudas, el concepto "tardeo" pasará a ser "Verbena Vespertina", para diferenciarla de la que pasará a ser "Verbena Nocturna". Y si hasta ahora se hablaba de recomendación de tardeos para las comisiones falleras en el entorno de la Lonja y Mercado Central (aparte de Russafa), ahora se extenderá a la totalidad de barrios que conforman el distrito de Ciutat Vella: La Seu-La Xerea-El Mercat, El Carmen y El Pilar-Sant Francesc. En el que el horario será de 17 a 22 horas.

Algunas, solo vespertinas

Esta flexibilidad no la tendrán determinadas determinadas comisiones de falla -se calcula que serán entre tres y cinco- a las que, por sus especiales características, sí que se les dará como única alternativa la de la verbena de tarde. Se está a la espera de los informes para señalar cuáles son esas comisiones, que se sumarían a la de Linterna-Na Robella, que ya cambió el horario tras los problemas que suponía celebrarlo junto a la Iglesia de los Santos Juanes.

Esta apertura de mano no sale gratis: los agentes vigilarán especialmente esta zona de la ciudad, de alta sensibilidad, y cualquier praxis inadecuada o que quede demostrado que es incompatible su celebración con el cuidado del patrimonio y la convivencia pasarán a acotarse a la banda vespertina. O la prohibición total si lo sucedido es grave.

Horario de Verbenas Vespertinas: De 17 a 22 horas Horario de Verbenas Nocturnas: De 22 a 04 horas

Control de la música callejera

De la misma manera, y puede decirse que en contrapartida, también habrá una vigilancia y acción redoblada a la música callejera no autorizada o no dependiente de las comisiones de falla, sea con fines lucrativos o no. Hace referencia este concepto a la crítica de las comisiones por la presencia de grupos étnicos, batucadas y charangas que superan ampliamente los niveles de ruido y generan concentraciones humanas molestas, y sobre las que se actuaría confiscando instrumentos y equipos de música.

Esto alcanzaría también a los músicos que toquen de forma excesiva, aun cuando vengan de la mano de alguna comisión de falla; es decir, aquello que, por ejemplo, acompañan a comisiones de poblaciones que acuden para presenciar una "mascletà".

Las comisiones de la zona en litigio se reunieron la pasada semana con Santiago Ballester para que transmitiera lo que consideraban era una medida discriminatoria, y redoblarían sus quejas en la asamblea de presidentes porque hay muchas realidades en un mismo barrio. Estos barrios van desde la verbena desaforada, subcontratada a una empresa, a las verbenas pequeñas, de escaso calado y afectación. Además, se alertó que convertir el centro en una zona de música sólo de tardes supondría trasladar a toda esa gente a zonas ya de por sí saturadas para el ocio fallero nocturno, como Gran Vía.