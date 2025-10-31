La falla Sant Bult afronta el año 150 + 1 con sus habituales armas de la victoria

Cinco primeros premios en diez fallas es la espectacular hoja de servicios con el que Enrique Iborra y Jesús de la Hoz presentarán sus credenciales en la falla de Sant Bult de 2026. Se trata del undécimo proyecto de la pareja que conforma Art En Foc y, sobre todo, es el proyecto que dobla la esquina para la comisión de La Xerea, que el pasado ejercicio celebraba el 150 aniversario -entendiéndose 150 años del primer documento que acredita que se plantó una falla en la demarcación: nadie puede asegurar que sea aún más antigua, pero es la edad de referencia-.

El pasado año, el quinto premio pudo saber a poco teniendo en cuenta la importancia de la efemérides y que la combinación artistas-comisión está caracterizada por el éxito continuo.

En la presente edición, "Poc Trellat i Molta IA", en la que se abordará el papel de las nuevas tecnologías en la sociedad. Un tema estacional, propio del momento, que llama la atención en la actualidad y más lo hará con la perspectiva de las décadas, cuando se recuerde que la Inteligencia Artificial se empezaba a poner de moda al cumplirse el primer cuarto de siglo.

Sección Cuarta C de las Fallas 2026 (provisional)

Goya-Brasil Fede Alonso Andreu 13.475,00 €

Tarongers-Politècnic Vicente Julián García Pastor 13.200,00 €

Sant Bult Art En Foc 13.100,00 €

Alicante Vidal Garrido Gavidia 13.002,00 €

Ecuador-Alcalde Gurrea Manuel José Blanco Climent 13.000,00 €

Arbol Miguel Hache 12.500,00 €

Barraca-Travesía Iglesia del Rosario Lorenzo Fandos Ayoro 12.500,00 €

Primado Reig-S. Vicente de Paul Miguel Banaclocha Marín 12.400,00 €

S. Antonio Javier Álvarez-Sala Salinas 12.300,00 €

Mariano Benlliure-Acequia Tormos Víctor Navarro Granero 12.100,00 €

Ingeniero Manuel Maese-Cristóbal Llorens Álvaro Guija Moreno 12.100,00 €

Ingeniero Manuel Soto-Av. Francia Vicente Julián García Pastor 12.049,00 €

Venezuela-Agustín Sales Francisco José Sierra Alarcón 12.000,00 €

Sequiota Creaciones Zazu 12.000,00 €

Rosario-Pza. Calabuig Carlos Carsi García 12.000,00 €

Cuenca Tramoyeres-Guardia Civil Miguel Banaclocha Marín 12.000,00 €

Camino de Moncada-Pintor Jacomart Pepe Sales 12.000,00 €

Cádiz-Cura Femenía-Puerto Rico Estudio Chuky 12.000,00 €

Sant Bult, de Art en Foc / RLV

Y en la infantil, SuperArte

Por lo que respecta a la falla infantil, cuentan por tercera vez con SuperArte Alicante, la sociedad artística de José Manuel Feliu y Fátima Garaballu que también tiene en el primer premio su hoja de servicios habitual. Este año, "Menuts Elements" se plantará para mostrar a los más pequeños en clave divertida la Tabla Periódica.

Sant Bult infantil, de SuperArte / RLV

El acto de "descoberta" sirvió también para presentar la maqueta con la que participarán en el Concurso de la JCF y que estará dedicado a Julián Carabantes como homenaje a su aportación al mundo fallero, y que realizará, un año más, Miguel Ángel Díaz, padre y abuelo de cortes de honor: María Díaz-Benito (2007) y Claudia de los Ángeles (infantil 2027).