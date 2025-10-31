Lo Rat Penat proclama su "valencianía" y la lealtad a España en los Jocs Florals

Los Jocs Florals se acercan a su 150 aniversario. Solo quedan cuatro años para que el certamen literario cumpla la cifra redonda. Mientras en su edición de 2025, Lo Rat Penat contó con la presencia de la infanta Elena de Borbón. A quien el presidente José Vicente Navarro recordó como sus tías bisabuelas, las infantas María Isabel y Teresa de Borbón "participaron, en el siglo pasado, en los Jocs Florals organizados por Lo Rat Penat, mostrando su apoyo y reconocimiento a la cultura valenciana. Hoy con vuestra presencia se da continuidad a la unión sincera y leal de esta institución y de todos los valencianos con nuestros representantes reales".

El acto incluyó la exaltación de la la "Regina", María García Vallcanera, de quien ejerció de mantenedor el General de Division y Director del Instituto de Historia y Cultura Militar, Marcos Llago Navarro.

Vicent Ramón Calatayud fue el ganador de la Flor Natural en una noche en la que se recordó lo sucedido hace un año. Además de una nutrida presencia del gobierno municipal, se invitó a los alcaldes pedáneos de los pueblos de la ciudad.

"Ideas que envenenan la sociedad"

Se esperaba el discurso del presidente de la entidad. Navarro proclamó el hecho diferencial valenciano, pero, a la vez, la lealtad a España."Los valencianos debemos mantenernos firmes y luchar contra las ideas que envenenan la sociedad, propuestas que, lejos de sumar y unirnos, intentan enfrentarnos. Debemos cuidar, trabajar y fomentar nuestro modelo de convivencia, en el objetivo de mantener la unidad y el progreso de nuestra comunidad. Como valencianos pedimos respeto a nuestros gobernantes, a la voluntad de los valencianos para decidir, nuestro modelo de ideas y sociedad. Somos un pueblo libre que dice claramente que quiere mantener y potenciar su cultura, patrimonio y señas de identidad, en valenciano o en castellano".

Jocs Florals de Lo Rat Pent 2025 /

Esa dualidad la representó al afirmar que "Tenemos una excelente y rica cultura doblemente valiosa, en claros elementos que determinan nuestra personalidad y los valencianos no queremos renunciar a nada: ni a Joanot Martorell ni a Cervantes, ni a Velazquez o Joan de Joanes, ni a Sor Isabel de Villena o Santa Teresa de Jesús, ni a Falla o Rodrigo, ni a Goya o Sorolla, ni a Unamuno, Azorín o Casp. Ellos son nuestro legado, nuestras raíces y nuestra riqueza".

"Las instituciones valencianas, escuelas, institutos y universidades deben de trabajar en la misma línea, enseñando sobre las cuestiones que nos unen y respetando nuestro legado.

Queremos que se valore la lengua valenciana como un elemento de nuestro patrimonio cultural inmaterial" aseguró también, a la vez que reclamaba "un segundo Siglo de Oro valenciano".

Además de lanzar el reto de la consciencia. "En esta lucha de David frente a Goliat, no debemos de decaer para conseguir el máximo desarrollo, progreso y esplendor de nuestra cultura y sociedad. Los valencianistas descendentes de la Renaixença, ¿somos conscientes de lo que significa y debería de ser la valenciania en nuestro tiempo?, ¿Somos capaces de crear una cultura valenciana al nivel del excelència de nuestros fundadores?, ¿Tenemos claro lo que nos jugamos? Esa es la clave de nuestra responsabilidad".

No faltó la alusión a lo sucedido hace ahora un año, recordándose en el acto a las víctimas. Además de una parte importante del equipo de gobierno municipal, fueron invitados los alcaldes pedaneos de los pueblos de la ciudad afectados por la dana.