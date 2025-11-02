La falla Andrés Piles desvela sus bazas tras el memorable año 2025

Después de su apoteósica victoria el pasado mes de marzo en la categoría Segunda A, la falla Andrés Piles-Salvador Tuset afronta una nueva etapa con estreno de categoría y de artista. Una vez se despidieron de Oscar Dols, quien ha dado el salto a Primera A de la mano de La Nova d'Orriols, tocaba el reseteo. Y para ello se han hecho con los servicios de Rafael Ibáñez, que se hará cargo tanto de la falla grande como de la infantil.

Los dioses de la mitología griega serán el hilo argumental para un montaje que, plantándose en un descampado, precisa de un volumen impactante para cumplir los objetivos.

Falla grande / RLV

Este año, la comisión se marcha a la sección Segunda B, donde competirá co algunas fallas muy acreditadas y habituadas a los puestos de honor. Curiosamente, era su espacio en los ejercicios anteriores hasta que, el pasado ejercicio, subió un peldaño y, lejos de acusarlo, consiguió el mejor resultado de su historia.

La infantil, "Apardalats", también procede del mismo taller, en el que el cuerpo central será la princesa Aurora, " conocida por su amor por los pájaros. Puede cantar y comunicarse con los animales del bosque, incluidos los pájaros, rodeándose de una magia única. Una propuesta original y llena de significado".

La falla infantil / RLV

Sección Segunda B de las Fallas 2026 (provisional)

Manuel Meliá Fuster-Mª Fernanda d'Ocón Fran Tarazona 23.001,00 €

Joaquín Costa-Burriana Art En Foc 23.000,00 €

Barrio de la Luz SacabutxART 23.000,00 €

Blocs Platja Víctor Hugo Giner Blasco 22.000,00 €

Burjassot-Padre Carbonell Luis Espinosa Olmos 22.000,00 €

Federico Mistral-Murta Juane Cortell Dasca 22.000,00 €

Matías Perelló-Luis Santángel Ilusión Artística S.L. 22.000,00 €

Dr. Gil y Morte-Dr. Vila Barberá Plantadeu 2018 SL 22.000,00 €

Tribunal de las Aguas Sergio Lis Abril 22.000,00 €

Bilbao-Maximiliano Thous Chimo Martí Fernández 21.900,00 €

Espartero-Maestro Plasencia Javier Álvarez-Sala Salinas 21.500,00 €

Hierros-Juan Bautista Perales Miguel Ángel Santaeulalia Serrán 20.300,00 €

Ceramista Ros-José Mª Mortes Lerma Falles i Fogueres Martínez Velló 20.212,50 €

Barrio de San José Lorenzo Fandos Ayoro 20.000,00 €

Cristobal Sorní-Maestro Martín Fernando Llopis Torres 20.000,00 €

Padre Santonja-Cardenal Benlloch Arturo Valles Bea 20.000,00 €

Andrés Piles-Salvador Tuset Rafael Ibañez Sánchez 20.000,00 €

Dr. Serrano-Carlos Cervera Sergio Musoles Ros 19.500,00 €