Cierra uno de los templos de la indumentaria tras 50 años vistiendo falleras

«Las cosas tienen su momento y hay que cerrar una etapa». A Eva Gómez Asins está a punto de saltársele las lágrimas. «Prefiero que cerremos así: con la conciencia tranquila, por la puerta grande. Manteniendo hasta el último momento lo que ha sido toda la vida Les Barraques: una marca de calidad».

El mundo de la indumentaria tradicional vive un buen momento. «Clientela teníamos y de sobra, pero las decisiones se toman cuando hay que hacerlo». Y una de las tiendas con más solera va a cerrar las puertas. De hecho, en las últimas semanas está terminando de liquidar todo lo que todavía tienen en la tienda. Ha sido una liquidación masiva, con colas y con la imposibilidad incluso de atender por teléfono ante la gran demanda. «Queda poquito, la verdad, pero aquí continuamos». De lunes a viernes. El escaparate mantiene su aspecto coquetón y así continuará hasta que, finalmente, se baje la persiana. «Quiero que sea un día bonito y, sobre todo, un homenaje a mamá».

Pioneros con grandes clásicos

Les Barraques ha sido, durante medio siglo, un templo de esa confección. Es de las firmas que formaban parte de una lista mucho menor de que hay en la actualidad. El nombre de Carmen Insa forma parte de una lista reducida de los primeros grandes clásicos que incluye desde Álvaro Moliner, a Victoria Liceras, Carmen Insa, Enrique Marzal, Amparo Gómez, Paco Albert, Amparo Fabra, Zel, Cosas Cucas... fueron la primera gran tanda de tiendas que han ido vistiendo a falleras y -sobre todo más adelante- falleros. La matriarca, la protagonista de todo, Carmen Asins, empezó a coser en Benetússer y tras un periplo por l’Horta Sud, se asentó en el centro de València. En las últimas décadas, la tienda de Adresadors ha visto pasar a cientos de clientas. Con su inconfundible fisonomía: la recepción y los dos pisos. Numerosas falleras mayores, falleras de a pie y cortes de honor, pues también tuvieron su momento de indumentarista oficial.

Carmen Asins recibió el Premi Joia 2023 del Gremio de Sastres y Modistas / RLV

Hace ya años que se sumaron las hijas. Eva será quien complete la etapa. «He llorado mucho, porque es difícil hacerse a la idea». La tienda cierra por «una bola de cosas. Yo he estado varios meses de baja con una fractura de tibia, peroné y tobillo y aquí hay muchas escaleras, de arriba a abajo. Mamá se jubiló hace unos años, las modistas también se han hecho mayores y, sinceramente, echo de menos que la gente joven no tenga la misma ambición para trabajar con el nivel de exigencia que requería Les Barraques. Yo, ahora mismo, no tengo planes a corto plazo. Quien sabe. Igual continúo más adelante, pero no como Les Barraques. La marca merece un final a la altura de lo que ha sido durante tantos años».

Les Barraques ha sido «un lugar de trabajo, pero mucho más: ha sido un lugar que ahora lo miro y pienso que el encuentro, las historias, los recuerdos, las experiencias y, sobre todo, la relación que hemos tenido con toda la gente que ha confiado en nosotros».