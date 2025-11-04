Clasificación de las Fallas Grandes 2026

El pleno de la Junta Central Fallera correspondiente al mes de noviembre aprobará esta la Clasificación de Fallas 2026, con la distribución por secciones de cada uno de los monumentos que se plantarán el próximo años y tras depurar las alegciones. Después solo faltará el visto bueno de la asamblea de presidentes.

Fallas Grandes 01 / RLV

Fallas Grandes / RLV

Fallas Grandes / RLV

Fallas Grandes / RLV

Fallas Grandes / RLV

Fallas Grandes / RLV

Fallas Grandes 06 / RLV

Fallas Grandes / RLV

Fallas Grandes / RLV

Fallas Grandes 09 / RLV

Fallas Grandes / RLV

Fallas Grandes / RLV

Fallas Grandes / RLV

Fallas Grandes / RLV

Fallas Grandes / RLV

Fallas Grandes / RLV