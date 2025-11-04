Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Clasificación de las Fallas Grandes 2026

Las categorías del próximo año a falta de la ratificación por el pleno y la asamblea

Falla Na Jordana de 2025

Falla Na Jordana de 2025 / Moisés Domínguez

Moisés Domínguez

Moisés Domínguez

València

El pleno de la Junta Central Fallera correspondiente al mes de noviembre aprobará esta la Clasificación de Fallas 2026, con la distribución por secciones de cada uno de los monumentos que se plantarán el próximo años y tras depurar las alegciones. Después solo faltará el visto bueno de la asamblea de presidentes.

Fallas Grandes 01

Fallas Grandes 01 / RLV

Fallas Grandes

Fallas Grandes / RLV

Fallas Grandes

Fallas Grandes / RLV

Fallas Grandes

Fallas Grandes / RLV

Fallas Grandes

Fallas Grandes / RLV

Fallas Grandes

Fallas Grandes / RLV

Fallas Grandes 06

Fallas Grandes 06 / RLV

Fallas Grandes

Fallas Grandes / RLV

Fallas Grandes

Fallas Grandes / RLV

Fallas Grandes 09

Fallas Grandes 09 / RLV

Fallas Grandes

Fallas Grandes / RLV

Fallas Grandes

Fallas Grandes / RLV

Fallas Grandes

Fallas Grandes / RLV

Fallas Grandes

Fallas Grandes / RLV

Fallas Grandes

Fallas Grandes / RLV

Fallas Grandes

Fallas Grandes / RLV

Fallas Grandes

Fallas Grandes / RLV

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents