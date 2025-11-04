El Congreso Fallero empieza tras dos años y medio de preparativos y bastantes polémicas

El Congreso Fallero, la gran reunión para cambiar partes de la Constitución de la fiesta, se inaugura este miércoles con la sesión de apertura y a partir de ahí empezarán las sesiones en las que se debatirán las enmiendas que se presenten al texto base, el Prerreglamento.

En principio están previstas cinco reuniones en jornadas de 6, 12, 13 y 20 de noviembre y 10 de diciembre. Si hicieran falta, están agendadas también sesiones el 7, 8, 14 y 15 de enero y 11 de febrero. Todas ellas tendrán lugar en el Palau de la Música.

El Congreso llega después de un largo periodo de preparación en el que no ha faltado la controversia. Primero, por el choque entre las dos mesas preparatorias, las de aquellos que organizaron las reuniones y las de los redactores del prerreglamento fallero y posteriormente de estos últimos con la Mesa del Plenario; en este caso, por retocar el texto.

Un texto que también ha sido motivo de polémica, hasta el punto que la secretaría municipal ha advertido que hay puntos en el articulado que "entran en conflicto y no pueden ser modificadas porque se encuentran contenidas en normas de mayor jerarquía normativa". La elección de un secretario general con sueldo por la asamblea de presidentes (sin exigencia académica o profesional alguna) como eslabón jerárquico junto a un presidente ejecutivo -que, de alguna forma, arrincona al concejal a ejercer prácticamente en la distancia- o un sistema rígido en la elección de las falleras mayores de València.

Apenas se hizo referencia en el pleno de la Junta Central Fallera, puesto que se trata de entes independientes una de otra. Tan solo el concejal Santiago Ballester aseguró en broma que "en sus manos encomendamos el futuro de la fiesta".

Esperando los permisos

La reunión mensual de la JCF sirvió para que el concejal anunciara también su inquietud porque son muy pocas las comisiones que han presentado las peticiones de ocupación de vía pública durante las fiestas a pesar de haberlo adelantado en el calendario, pero tanto el inicio como el final, puesto que el 30 de noviembre finalizará la admisión.

Reunión para créditos de casales

Así mismo, se ha anunciado que en breve habrá una convocatoria a las comisiones que quieren adquirir o reformar casales para presentarle las condiciones económicas "que son las mejores que hemos conseguido".

Se han aprobado las Clasificaciones de Fallas definitivas, a falta del refrendo de la asamblea de presidentes, tras estimarse siete alegaciones. Y se ha informado que se enviarán advertencias a las comisiones que no cumplieron las normas en la Ofrenda.