El Congreso Fallero empieza con la idea de "construir el futuro de la fiesta que amamos"

El Congreso Fallero ha empezado con una simple declaración de intenciones: la de dar la bienvenida a los congresistas y recordarles que este tipo de reuniones, que vienen a celebrarse cada veinte años, por lo menos en sus tres últimas ediciones, se tienen que dar unos debates importantes para el futuro de la fiesta.

En esta ocasión fue el concejal de Fallas, Santiago Ballester quien inauguró la gran sesión de debates apelando a la importancia del mismo. Para ceder inmediatamente la palabra al presidente de la mesa del pleno, José Manuel Nieto, quien pasa a ser la máxima autoridad del debate, retirándose poco después de la mesa, que solo tiene como representante oficial al secretario general de la JCF, Nico Garcés, precisamente como secretario de dicha mesa.

Nieto lanzó su particular declaración de intenciones: "Venimos a participar, debatir y discrepar, pero con la idea de asegurar el futuro de la fiesta que amamos".

Agradeció a los congresistas haber aceptado el reto. "Estoy seguro de que el criterio, serenidad y sentido de la fiesta serán fundamentales". Y destacó la importancia del mismo. "Empieza una nueva etapa. No es un acto más. Es un momento trascendente. El texto no será obra de unos pocos, sino el resultado del trabajo de todos, como lo son las Fallas. Cada aportación, enmienda o decisión formará parte del Reglamento que rija la fiesta en el futuro. El éxito del Congreso depende de nosotros. Tenemos la responsabilidad y el privilegio de debatir por la fiesta que todos amamos profundamente. El camino debe apoyarse en transparencia, debate, respeto y consenso, que representan el espíritu de las Fallas. Debe haber diálogo y participación".

Los debates se articularán en torno a cuatro mesas, dedicadas a otros tantos bloques temáticos: Comisión de Falla, Régimen Interno, Régimen Disciplinario y Actividades.

Las enmiendas serán de supresión total -aquellas que consideran que el artículo en cuestión no debe formar parte del Reglamento-, modificación o supresión parcial -una redacción alternativa, cambiando su contenido o suprimiendo parcialmente una parte del texto- o de adición -que añaden más contenido-. Las de supresión serán las prioritarias, puesto que, si se aprueba eliminar un precepto, decaen automáticamente todas las demás enmiendas.

Las votaciones se aprobarán por mayoría simple -Nieto reclamó que haya la menor cantidad posible de abstenciones, que no contabilizan- y serán secretas si lo pide por lo menos el 20 por ciento de los congresistas presentes.

Cuando terminen las sesiones se llevará a cabo una reelaboración del texto definitivo y que, tras el visto bueno de la mesa del plenario, se llevará a cabo dos votaciones: una, artículo por artículo y una aprobación final del Reglamento en su totalidad.

Pero, a partir de ahí, quedará también un último refrendo: el de la secretaría municipal y del pleno del Ayuntamiento que, tal como ocurrió en el último Congreso, tuvo que eliminar algunas de las disposiciones que no se atenían a los preceptos municipales. Entrará en vigor una vez publicado en el Boletín Oficial de la Provincia.

No faltó en la sesión inaugural la discrepancia, cuando uno de los miembros de la comisión redactora del Prerreglamento -el texto base sobre el que se presentan las enmiendas- mostró su desacuerdo porque ese texto primigenio fuera "tocado" con la aplicación de las preenmiendas.