La falla Hellín, de La Torre, recuerda su lucha por la supervivencia tras la dana

Un año después de la dana, la comisión de Hellín-Giménez y Costa ha publicado un vídeo en el que muestra el proceso de recuperación del casal y, por extensión, de todos ellos.

La comisión de La Torre fue una de las más afectadas por la riada de las correspondientes a la ciudad de València. De hecho, si los daños fueron por orden decreciente en función a la distancia con el barranco del Poyo, tanto esta comisión como la de Camino de Alba y María Ros-Manuel Iranzo fueron las más dañadas, aunque la comisión del Forn d'Alcedo también sufrió lo suyo y aún alcanzó a Virgen de Lepanto y Gloria-Felicidad-Tremolar.

La comisión de Hellín recibió de golpe el impacto de las aguas y ahora vuelven a mostrarlo en un vídeo conmemorativo. Que se incorpora a toda la memoria gráfica, que incluyo el reportaje gráfico de Levante-EMV, del que se extrajo una de las imágenes icónicas de la afectación de la dana en la fiesta: el estandarte completamente cubierto de barro y el posterior proceso de limpieza metódica. Algo que sucedió justo hace ahora un año: el 6 de noviembre.

Así se han recuperado los estandartes de la falla Hellín /

"Abrimos el casal sin saber lo que nos encontraríamos. Encontramos destrucción, todos los recuerdos, estandartes, corbatines, fotos, desaparecieron en cuestión de minutos". Un paisaje desolador que tuvo un efecto de acción-reacción inmediato. "No dudamos ni un minuto en sacar el fango. No tardamos ni un minuto en ponernos los guantes y sacar el barro".

Recuerdan con gratitud a "los falleros que lo dieron todo, a los que nos ofrecían ayuda, los que nos sacaban sonrisas en el peor momento, los voluntarios de todo el mundo... nos costó, pero no nos dimos por vencidos, sacamos el barro y poco a poco lo recuperamos todo". Y hacen un especial recuerdo a "la generación de cristal" que estuvo desde el primer momento".

"No olvidaremos el sonido de la alarma, a los que estuvimos, la alegría de volver a vernos". Lo ejemplifican con el proceso de limpieza, la visita de la fallera mayor de València y su corte, la recuperación de todos los recuerdos que pudieron salvarse.

Minuto de silencio en la falla Hellín en recuerdo a Manolo Mocholí /

Pero si hay un recuerdo especial es "a las 229 víctimas y las familias afectadas" pero especialmente " a tí" con una foto de Manuel Mocholí "El Guitarra", miembro fundador de la comisión y que pereció ahogado en la noche del 29 de octubre.

Hellín-Giménez y Costa ha aprendido a vivir con la reconstrucción. En la actualidad, el casal vuelve a lucir totalmente adecentado. Con la señal en una cenefa que recuerda el nivel al que llegó la riada.

La comisión continuó su vida, una vez rehabilitada la sede -que tuvo su particular ceremonia de regreso en Navidad-. La falla se plantó y logró primer premio de ingenio y gracia, el último que faltaba en el palmarés y la Cruz de Mayo, en colaboración con la asociación del barrio estuvo dedicada a la destrucción con un ángel realizado por la artista Tedi Chichanova. Ahora, reinstalados en la normalidad no normal, la comisión mira al futuro sin olvidar el pasado.