Las Fallas tendrán, por fin, un himno oficial

La primera sesión del Congreso Fallero trajo consigo una novedad importante: después de casi cien años, las Fallas tendrán su himno oficial. O dicho de otra forma, quedará explicitado en la Constitución de la fiesta. El himno no es otro que "El Fallero" de José Serrano y Maximiliano Thous, que no tenía ninguna condición oficial hasta ahora.

Lo defendió Rafael Ferrando, añadiendo al articulado de esta forma un elemento patrimonial que, a lo largo de las décadas, nadie había reparado. Mientras que, a través de leyes y decretos, tienen himno tanto el estado español como la Comunitat Valenciana "e incluso Alicante tiene himno para las Hogueras. La letra habla de nosotros, de nuestro origen y de lo que somos".

Más aún, la pieza, que dentro de poco celebrará su centenario, ha vivido una revitalización a partir de la versión recuperada en la pasada Crida, ("We'll back on Fire", de Kike Soriano) mucho más lírica, y que se está utilizando en gran cantidad de actos falleros.

Y se reflejará que "som Patrimoni"

Así mismo, las votaciones han permitido incorporar una alusión a que las Fallas son Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, algo que no constaba en el vigente Reglamento (se aprobó en 2001, 15 años antes de la aprobación en Etiopía) y que en el Prerreglamento estaba inicialmente incluido pero fue borrado en su versión final, algo por lo que, de hecho, uno de los redactores del mismo, José Luis Pérez, mostró su contrariedad. Finalmente, las votaciones lo rescataron y ese marchamo de calidad, que este año cumplirá nueve años, quedará reflejado.