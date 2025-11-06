El Reglamento Fallero no hará alusión a qué normativa lingüística hay que utilizar

El Congreso Fallero ha comenzado con la declaración de intenciones sobre la normativa lingüística a especificar en el Reglamento Fallero y que tiene su cambio principal en que habrá silencio en lo tocante a la normativa que tiene que utilizar la Junta Central Fallera.

Tal como ha sucedido en los dos congresos anteriores, el uso de la normativa ha salido a la palestra. A colación de la declaración en el artículo 1 de que las fallas deberán "respetar y proteger la libertad de expresión y creación literaria", reconocer las lenguas cooficiales -castellano y valenciano- pero con un cambio sustancial en esta ocasión: que no se refleje en el articulado que, a efectos oficiales, se emplee "la normativa oficial". Que no haya ninguna alusión a una determinada normativa lingüística -la de la AVL, la de la RACV, las dos o ninguna-.

De hecho, el párrafo eliminado era que "se considerará que para los escritos oficiales escritos en valenciano se debe utilizar siempre la normativa vigente en la administración" y que en el Reglamento aún vigente especifica que ésta es la normativa de la AVL.

Lo defendió Óscar Rueda, vicepresidente de Lo Rat Penat. "En las Fallas debe quedar clara la cuestión lingüística y normativa, que siempre es sensible, que la interpretación sea clara y no lleve a la confusión de utilizar la redacción como excusa para nada. No se puede negar que hay dos maneras de expresarse, y ambas conviven en la fiesta. La clave en las Fallas es que se convive en igualdad. Lo usamos abundantemente y el uso no lo condicionan los políticos. Sabéis qué forma tengo yo de pensar y otros firmantes de la enmienda piensan diferente" y rescató la polémica lingüística de 2016 "de los versos de Ampar Cabrera, que estuvieron a punto de no salir porque estaban escritos en una normativa porque era diferente a la que hoy es la oficial. No hace falta recordar ni lo que opinó la asamblea de presidentes ni el escrito del Síndic sobre la libertad de expresión". En conclusión, la propuesta aprobada fue omitir cualquier alusión a cómo debe escribirse los textos oficiales -los de la Junta Central Fallera-. Porque se da por hecho de que, en cada comisión cada uno hace lo que quiere.

Oscar Rueda defendió que no se hablara de ninguna normativa en el texto legal / Moisés Domínguez

Vicente Boluda aventuró que esta omisión no cambiará la práctica -la JCF utiliza las normas de la AVL, algo que Lo Rat Penat ya ha criticado en alguna ocasión porque en las redes sociales de la Junta apareció la expresion "Desemparats" y no "Desamparats"- pero pidió que, con este silencio general "no haya tampoco discriminación en subvenciones o en reconocimientos" como "pasó en otras épocas". La propuesta fue aprobada por una abrumadora mayoría de 190 a 8.

Igualdad, libertad sexual y sostenibilidad, in extremis

De la misma forma, el debate aprobó por muy escaso margen un enriquecimiento de las intenciones de la fiesta fallera, que incluye la defensa de "los valores democráticos, la convivencia pacífica, el respeto a los derechos humanos, la libertad de expresión, la diversidad sexual, la sostenibilidad e igualdad", así como ser garantes de "la cohesión vecinal". Lo defendió que el fuera secretario general de la JCF con Pere Fuset, José Martínez Tormo, apelando "si presentamos el Reglamento con una declaración de intenciones, hay que hacer una ampiación explícita de unos valores que las comisiones tenemos y desarrollamos. Es bueno dejarlas por escrito como imagen de cara al exterior, hacia aquellos que nos cuestionan, demostrando que está en nuestro ADN". Fue aprobada con 92 votos a favor, pero con 89 en contra.