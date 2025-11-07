Pie de la Cruz desvela el proyecto para una despedida

Pie de la Cruz ha presentado los proyectos con los que tratará de conseguir "la decimoquinta", el primer premio número 15 en su dilatado historial. La comisión, que superó el 150 aniversario hace dos años -su primera referencia es en 1874- es un acumulador de máximos galardones a lo largo de su historia con algunos de los mejores artistas del escalafón a lo largo de la historia: Modesto González, Julián Puche, Vicente Tortosa Biosca, Martínez Canuto, Francisco Mesado y Juan Carlos Molés.

Precisamente, este último fue, en 2009, el último que les hizo pasar por ganadores. Esa victoria redonda se resiste a pesar de haber apostado con artistas como Fede Ferrer, Javier Fernández, Javier Álvarez-Sala, Francisco Giner, José Ramón Devís, Alejandro Santaeulalia y Ximo Martí. En la presente edición formará parte del histórico último año de Ximo Esteve, que ya plantó el año pasado y que en éste cierra, definitivamente, el taller por jubilación. Este proyecto será el más ambicioso, en la sección Segunda A y lo completa con su habitual feudo de Doctor Marañón de Mislata, además de la de Monteolivete.

Pie de la Cruz, de Ximo Esteve / RLV

Ximo Esteve lleva anunciando el cierre después de años de haber abanderado las quejas del colectivo fallero, tanto de la difícil sostenibilidad de la profesión como del espacio físico de la Ciudad del Artista Fallero. Ahora cerrará su parcela creativa no solo por haber llegado a la edad reglamentaria como por no tener continuidad familiar.

"Aeloria, la codícia que conquesta la màgia" es el proyecto en el que Esteve se alía con el diseñador y tatuador Guillem Amor con el que se traslada a un mundo "donde la naturaleza, los animales y la magia convivirán en perfecta armonía". Todo un relato porque " la codicia no conoce límites… en su deseo de obtener la Lunavita, un mineral capaz de generar una energía infinita. Los humanos han iniciado una invasión que amenaza destruir la esencia misma de ese mundo mágico". Una historia "que nos invita a reflexionar sobre la ambición, el poder y el equilibrio con la naturaleza".

Pie de la Cruz infantil, de David Mourelle / RLV

La infantil, de David Mourelle

La falla infantil abre nueva etapa. Después de dos años con Teodora Chichanova ahora apuestan con David Mourelle con el proyecto "El món del que no vull despertar", con el hilo argumental de Alicia en el País de las Maravillas.

La sección Segunda A de 2026

Sapadors-Vicent Lleó - SacabutxART - 27.500 €

Jesús-Sant Francesc de Borja - Estudi Falles 3D S.L. - 27.500 €

Peu de La Creu-En Joan de Vila-Rasa - Ximo Esteve Mares - 27.000 €

Fèlix Pizcueta-Ciril Amorós - Ximo Martí Fernández - 27.000 €

Avinguda Regne de València-Sant Valer - Luis Espinosa Olmos - 27.000 €

Isabel la Catòlica-Ciril Amorós - Art En Foc - 27.000 €

Dr.García Brustenga - V.Barrera Cambra - Vicente García Pérez - 25.500 €

Marqués de Montortal-Berní i Català - Luis Espinosa Olmos - 25.000 €

Carrera de Malilla-Enginyer J. Benlloch - García Ribes Artes Plasticas - 25.000 €

Molinell-Alboraia - Ximo Martí Fernández - 24.500 €

Reina-Pau-Sant Vicent - Manuel Algarra Viguer - 24.100 €

Serrans-Plaça Els Furs - Juane Cortell Dasca - 24.000 €

Albacete-Marvà - Sergio Carrero Melián - 23.650 €

Pintor Salvador Abril-Peris i Valero - Sergio Musoles - 23.000 €

Indústria-Sants Just i Pastor - Pasky Roda - 23.000 €

Pintor Maella-Avinguda França-Menorca - Falles I Fogueres (Martínez Vello) - 22.024,20 €

Sant Josep de la Muntanya-Terol - Pau Soler Marchante - 21.000 €

Las 14 victorias de Pie de la Cruz

1948 Modesto González

1959 Julián Puche

1964 Vicente Tortosa Biosca

1982 Luis Martínez Canuto

1983 Luis Martínez Canuto

1989 Francisco Mesado

1992 Francisco Mesado

1993 Francisco Mesado

1995 Francisco Mesado

1997 Francisco Mesado

1998 Francisco Mesado

1999 Francisco Mesado

2000 Francisco Mesado

2009 Juan Carlos Molés