Consulta el programa fallero del 8 y 9 de noviembre

La actividad fallera vuelve a acelerar después de un fin de semana en el que, con el puente festivo, ésta fue especialmente doméstica, de casal, con la celebración de las fiestas de Halloween.

Ahora vuelven los concursos, incluyendo el estreno del play back infantil, que contará con cinco sesiones: dos preliminares de Grupos B y las finales de esa categoría, Grupos A e Individual.

Además de presentaciones de bocetos, que están en plena temporada alta, este domingo también se celebra la Feria del Coleccionismo en los jardines de la JCF y los Balls al Carrer tendrán lugar en la Plaça dels Furs.

Sábado, 8 de noviembre

9.30 h. En la Sala Canal. Concurso de Play Back Infantil de la Junta Central Fallera. Modalidad Grupos B

María Ros-Santo Tomás / Carteros-Litógrafo Pascual y Abad / Yecla-Cardenal Benlloch / Monteolivete / Escalante-Marina / San José de la Montaña-Teruel / Quart Extramuros-Velázquez / Maestro Bellver-Mariano Ribera

10.30 h. En la Sala Flumen. Teatre Faller. Sainete. Fernando el Católico-Erudito Orellana. “Misteris Fallers”

10.30 h. – 19 h. En Arquitecto Alfaro-Francisco Cubells, Mercadillo Fallero

11:00 h. En Guillem Sorolla-Recaredo, charla sobre la historia de las espardeñas valencianas con Sara Redondo

13 h. En la Basílica, misa del Centenario de la falla Creu i Mislata

18 h. Presentación de los bocetos de Guillem Sorolla-Recaredo

19.30 h. En Rubén Vela-Doctor Waksman, actuación de la Colla El Porrat de Polinxà del Xúquer.

21 h. En Pintor Jacomart, entrega del premio Rafael Lizandara al presidente de la falla Músico Espí, Diego García

Domingo, 9 de noviembre

Toda la mañana. En el Parque del Oeste, campeonato de Petanca de la JCF

Toda la mañana. En la Plaça dels Furs, Balls al Carrer

10 – 13-30 h. En los Jardines de la JCF, Feria del Coleccionismo

12 h. En Rubén Vela-Doctor Waksman, sarao a beneficio del nhiño Súper-Iván.

17.30 h. Presentación de los bocetos de Carrera Malilla-Ingeniero Joaquín Benlloch (Nave 3 de Ribes)

18 h. Presentación de los bocetos de Marqués de Solferi

18 h. Presentación de los bocetos de Camino de Moncada-Pintor Jacomart

18.30 h. Presentación de los bocetos de Gayano Lluch