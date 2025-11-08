Consulta el programa fallero del 8 y 9 de noviembre
Play bck infantil y Coleccionismo forman parte de los actos de la JCF
La actividad fallera vuelve a acelerar después de un fin de semana en el que, con el puente festivo, ésta fue especialmente doméstica, de casal, con la celebración de las fiestas de Halloween.
Ahora vuelven los concursos, incluyendo el estreno del play back infantil, que contará con cinco sesiones: dos preliminares de Grupos B y las finales de esa categoría, Grupos A e Individual.
Además de presentaciones de bocetos, que están en plena temporada alta, este domingo también se celebra la Feria del Coleccionismo en los jardines de la JCF y los Balls al Carrer tendrán lugar en la Plaça dels Furs.
Sábado, 8 de noviembre
9.30 h. En la Sala Canal. Concurso de Play Back Infantil de la Junta Central Fallera. Modalidad Grupos B
María Ros-Santo Tomás / Carteros-Litógrafo Pascual y Abad / Yecla-Cardenal Benlloch / Monteolivete / Escalante-Marina / San José de la Montaña-Teruel / Quart Extramuros-Velázquez / Maestro Bellver-Mariano Ribera
10.30 h. En la Sala Flumen. Teatre Faller. Sainete. Fernando el Católico-Erudito Orellana. “Misteris Fallers”
10.30 h. – 19 h. En Arquitecto Alfaro-Francisco Cubells, Mercadillo Fallero
11:00 h. En Guillem Sorolla-Recaredo, charla sobre la historia de las espardeñas valencianas con Sara Redondo
13 h. En la Basílica, misa del Centenario de la falla Creu i Mislata
18 h. Presentación de los bocetos de Guillem Sorolla-Recaredo
19.30 h. En Rubén Vela-Doctor Waksman, actuación de la Colla El Porrat de Polinxà del Xúquer.
21 h. En Pintor Jacomart, entrega del premio Rafael Lizandara al presidente de la falla Músico Espí, Diego García
Consulta la Clasificación de Fallas Grandes 2026
Consulta la Clasificación de Fallas Infantiles 2026
Domingo, 9 de noviembre
Toda la mañana. En el Parque del Oeste, campeonato de Petanca de la JCF
Toda la mañana. En la Plaça dels Furs, Balls al Carrer
10 – 13-30 h. En los Jardines de la JCF, Feria del Coleccionismo
12 h. En Rubén Vela-Doctor Waksman, sarao a beneficio del nhiño Súper-Iván.
17.30 h. Presentación de los bocetos de Carrera Malilla-Ingeniero Joaquín Benlloch (Nave 3 de Ribes)
18 h. Presentación de los bocetos de Marqués de Solferi
18 h. Presentación de los bocetos de Camino de Moncada-Pintor Jacomart
18.30 h. Presentación de los bocetos de Gayano Lluch
- Así son las primeras viviendas industrializadas y 'pasivas' de alquiler asequible de València
- Cierra uno de los templos de la indumentaria tras 50 años vistiendo falleras
- Malestar en el entorno de Catalá por la estrategia de los líderes provinciales del PPCV
- Convocada para este martes una huelga del taxi que afectará 'gravemente' al tráfico de València
- Las nuevas promociones en zona inundable de La Torre incluyen garajes subterráneos
- El bando fallero prohíbe las verbenas nocturnas en tres comisiones del casco histórico y recomienda no hacerlas a toda Ciutat Vella y Russafa
- Más de 2.000 taxis colapsan València en una protesta contra Uber y Cabify
- Censuran un mural dedicado a las víctimas de la dana en el nuevo cauce del Turia