La JCF recibe el traje de la Fallera Mayor de València 1952

La Junta Central Fallera sigue recibiendo, a través de su delegación de archivo, fondos históricos de falleras mayores de València. En esta ocasión es la indumentaria de la fallera mayor de València 1952, Rosario Violante Ferrandis y Álvarez de Toledo.

La hija de Rosario, con las falleras mayores de 2026 / Fotofilmax

Se da la curiosa circunstancia que, de esta forma, el organismo fallero dispone de la indumentaria de las dos representantes de este año, puesto que hace año y medio fue la familia de la infantil, María Luisa Sancho, la que entregó un completísimo lote de material histórico.

Carmen Prades contempla el traje de su antecesora, de hace 74 años / Fotofilmax

Los aderezos también forman parte de la donación / Fotofilmax

Herederos de Mas del Rosari

En esta ocasión han sido los hijos de la fallera mayor las que han hecho entrega del traje principal, el que aparece en las fotografías como el lucido el día de la exaltación, y del que se conservan las etiquetas de Casa Insa como autora de la confección. Los intermediarios para poner en contacto a la familia con la JCF es Vicente Roig, ex presidente de Mendizábal y autor del libro de Historia de las Fallas de Burjassot, y Paquita Aguado Latorre, fallera también de Mendizábal, e hija del capataz de la finca rústica que tenía la familia de Rosario en Burjassot en la partida del "Mas del Rosari" y con una vinculación muy especial con la familia ya que Paquita era ahijada de los padres de Rosario, y la misma Rosario fue madrina de su boda.

La cesión -que se plasma en un documento por el cual la JCF se convierte en custodia del material- incluye tres corpiños más y todo el juego de aderezos, así como la banda, que llevaba cosidas algunas insignias.

Familiares, miembros de la JCF, concejal y falleras mayores / Fotofilmax

Este material se va sumando al recibido por las familias de falleras mayores y que se mantiene custodiada a la espera de que, en algún momento, una parte del mismo pueda exponerse en un espacio museístico que, dedicado a las Fallas, incluya todos los elementos que la conforman. De momento, y tras descartarse la posibilidad de tenerlo en el edificio de Correos, la fiesta no dispone, en forma municipal, del museo del Ninot, que incluye alguna pieza de indumentaria, pero en una muestra que, saturada por la falta de espacio, no es más que una parte muy limitada de lo que son las Fallas.