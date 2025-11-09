La Plaza del Árbol retoma la crítica de barrio tras la dana

Con doce meses de retraso, y con un proyecto nuevo, la Plaza del Árbol pondrá al servicio de la causa su proyecto experimental. Doce meses de retraso porque el hilo argumental irá dedicado al barrio y los problemas de turistificación que arrastra. Una crítica de barrio en toda la extensión de la palabra. Estos proyectos dobles serán los cuartos que plantará Miguel Hache en esta peculiar plaza en pleno barrio del Carmen.

Después del "Nada" de la "Dana"

"La Casa per la Finestra" es el proyecto que toma el relevo de "Overbooking", el previsto para las Fallas de 2025 pero que, tras la dana, fue sustituido por el tremendo proyecto "Nada", dedicado exclusivamente al desastre y que fue considerado como una de las mejores creaciones y críticas de las pasadas fiestas, con un embudo que recordaba las anteriores avenidas de agua sufridas en València.

Falla del Árbol de 2025 / Moisés Domínguez

Este año regresa, pues, un problema social de primer orden, que tiene en el propio barrio uno de los focos más importantes en la ciudad. L'Arbre y Miguel Hache mantiene así la línea de crítica de barrio que ya pusieron en marcha en ejercicios anteriores, como "El Mon al Revés" que ya exhibió esa reivindicación de barrio en 2024 o el prodigioso "Derribos Carmen" de 2023.

Presentación de los nuevos proyectos / Falla Pza. Árbol

Otra "finestra" en la infantil

La falla infantil, con el mismo lema, "La casa per la finestra", tendrá la misma temática, aunque dándole un toque mas infantil y haciendo hincapié en la importancia del hogar.