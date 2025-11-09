Gayano Lluch presenta su 15ª falla de Especial Infantil (y la de Primera B)

Gayano Lluch ha presentado el proyecto con el que militará, por decimoquinto año consecutivo, en la máxima categoría de las Fallas Infantiles. La comisión de Rascanya es, junto con Duque de Gaeta y Císcar-Burriana, una de las más perseverantes a la hora de apostar por falla de alto nivel infantil aunque no llegue a la máxima categoría de monumentos grandes. Aún así, y apoyados por su privilegiado censo, el segundo más importante del término municipal de València, también están asentados en la categoría de bronce, a la que llegaron tras ir subiendo peldaños conforme la "marea naranja" se iba haciendo más grande.

Tras unos primeros años en los que tenían que transitar con modestia de medios, fue a partir del fichaje de Sergio Amar cuando dieron un salto cualitativo importante, pasando a la zona noble del escalafón desde el primer año (con aquel segundo premio logrado en 2015). Siendo una auténtica catapulta de artistas, después de que Amar diera el salto a Maestro Gozalbo, y tras un año de Salva Banyuls, aterrizó en la demarcación Sergio Alcañiz, quien les llevó a la gloria en 2022 con el primer premio, el mayor éxito de sus vidas.

También se fue Alcañiz y la actual apuesta es Raúl García Pertusa, quien venía de hacer muchas cosas y muy buenas en Primera. Ha llegado en un momento de excepcional competencia, pero ha conseguido mantenerse en la zona alta con un quinto y un sexto premios. Y no parece que la competencia vaya a reducirse en 2026, con la incorporación de nuevas comisiones y, sobre todo, de artistas de enorme solvencia. Gayano se presentará con 37.000 euros, el quinto mayor presupuesto (y si no es el tercero es por apenas mil euros), pero en una competición en la que puede pasar de todo.

Con diseño de Mikel Mugica

"Saber es Poder" será el lema educativo del proyecto, que cuenta con el diseño del ilustrador Mikel Mugica y que cuenta como elemento distintivo con una llamativa combinación de colores por zonas, con una espectacular puerta estelar en el centro, conformando un diseño, por lo menos sobre el papel, atípico en la plástica infantil.

Y la grande, con el sello de Espinosa

La falla grande va a parar también a Primera B, donde también serán el quinto mayor presupuesto. Si Raúl García planta por tercera vez, Luis Espinosa hace exactamente lo mismo. En marzo defenderá no solo el sexto premio conseguido en el pasado concurso, sino una marca de la casa: el primer premio de ingenio y gracia, que varias veces ha logrado también con su "hermana mayor", la Primera A de Jerónima Galés. "Això és qüestió de sort" es un boceto reconocible en cuanto a arquitectura, con la tirada en vertical tan típica de Espinosa y que tan buenos resultados suele suscitar.

Falla grande de Gayano Lluch / RLV

Sección Especial Infantil de 2026

Espartero-Ramón y Cajal - Zvonimir Ostoic - 75.000 €

Convento Jerusalén-Matemático Marzal - José Gallego - 60.000 €

Maestro Gozalbo-Conde Altea - Sergio Alcañiz - 38.000 €

Ciscar-Burriana - Joan Blanch - 38.000 €

Duque de Gaeta-La Pobla de Farnals - Mario Pérez - 37.000 €

Gayano Lluch - Raúl García Pertusa - 37.000 €

Conde Salvatierra-Cirilo Amorós - Borja Lorente - 36.000 €

Malvarrosa-Antonio Ponz-Cavite - Xavier Gurrea - 31.000 €

Almirante Cadarso-Conde Altea - Vicente Gomar - 30.000 €

Exposición-Mícer Mascó - Gonzalo Rojas - 30.000 €

Joaquín Costa-Conde Altea - Ausias Estrugo - 25.000 €

Reina-Paz-San Vicente - Ceballos y Sanabria - 24.000 €

Blas Gámez - Ángel Villena - Fran Tarazona - 23.000 €