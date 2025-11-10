Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fallas al día en Noviembre | Falleras a jornada completa

Las noticias de la fiesta

La comitiva ha tenido un abundante programa de actividad

La comitiva ha tenido un abundante programa de actividad / Fotofilmax

Moisés Domínguez

València

Noviembre ha llegado con actividad sin freno en todos sus frentes: bocetos, concursos, festejos y actividad de la comitiva oficial.

