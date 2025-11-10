En Directo
Fallas al día en Noviembre | Falleras a jornada completa
Las noticias de la fiesta
Noviembre ha llegado con actividad sin freno en todos sus frentes: bocetos, concursos, festejos y actividad de la comitiva oficial.
Agenda del Lunes, 10 de noviembre
20 h. En el Centro del Carmen, presentación de la imagen gráfica de las Fallas 2026
21.30 H. En la Sala Flumen, Teatre Faller. Segunda Categoría. Pintor Salvador Abril-Perisy Valero. “Nadal a la Comissaría”
Agenda del Martes, 11 de noviembre
20 h. En la sede de Benicalap Campanar, mesa redonda "Las Fallas de la Dana", con la participación de los seis presidentes de las comisiones de València afectadas.
21.30 H. En la Sala Flumen, Teatre Faller. Segunda Categoría. Cádiz-Cura Femenía. “Divorciades, Evangèliques i Vegetarianes”
El Ayuntamiento ha repartido ya los 75.000 euros de subvención a agrupaciones musicales. En este caso no es un porcentaje, sino un reparto proporcional a la inversión de esa cantidad, que era fija de antemano. Los montantes son más modestos y, de hecho, pocos de ellos superan los 600 euros de ayuda. En este caso, la mayor subvención se la lleva la comisión con más censo de la ciudad, Gloria-Felicidad-Tremolar, con 793 euros.
Varias comisiones han mostrado su pesar por el fallecimiento del artista Hernan Cortés. No es de extrañar porque tuvo, ya os lo contamos, una dilatada carrera, pero con mucha fidelidad. Una de ellas ha sido Cuenca Tramoyeres-Guardia Civil, la comisión en la que más fallas plantó, veinte, dos quintas partes de sus 50 años de historia. Tan de casa era que fue homenajeado en 2020, ya jubilado, en un acto sorpresa en el que se le nombró Fallero de Honor, recibiéndolo de manos de su nuera, en ese momento, fallera mayor de la comisión.
A punto de cumplir el primer mes en el cargo, la comitiva oficial ha tenido este fin de semana una demostración práctica de lo que es la profesionalización del cargo, y aún podía haber sido mayor, porque el domingo a mediodía había terminado ya la actividad. Pero ha sido un fin de semana ya con cambios de civil a fallera y de parar poco.
Eso, de viernes a domingo en los que hubo visita a Hijas de Carmen Esteve para seleccionar las manteletas del espolín de Carmen; la recepción del traje de la fallera mayor de 1952 para el archivo de la Junta Central Fallera, el premio Periodista Gil Sumbiela que recibió Vicente Alventosa.
El sábado, visita al campeonato de E-Sports, aprovechando que hay que subir a inaugurar los cursos CRE -se supone que ellas, como falleras mayores de sus comisiones, se lo sacaron el año pasado. Carmen, rápido, a casa para cambiarse para cambiar e irse a la exaltación de la fallera mayor de Alzira, mientras Marta y las infantiles se divertían con el play back infantil.
Y el domingo, todas juntas a la Feria del Coleccionismo y a los Balls al Carrer.
Y el lunes no se descansa: esta tarde todas estarán en la "descoberta" de la imagen gráfica de la fiesta.
Y no se vayan todavía, que aún hay más: el martes, las dos falleras mayores empiezan el maratón de visitas institucionales con el arzobispo y la presidenta de les Corts y también habrá toma de medidas en Mama Cose para los blusones.
Y el miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo también hay agenda.
Por sexto año, Vicente Torres y José Enrique Giménez, SacabutxArt, plantará la falla de Cádiz-Literato Azorín. Una fantasía sobre amores y desamores, con Cupido de elemento principial, será la baza para competir en una Tercera A extremadamente complicada, con muchos rivales más que acreditados.
La infantil correrá a cargo, en este caso por décimo cuarta vez, a Toni Ramos.
