Fallas al día en Noviembre | Falleras a jornada completa

A punto de cumplir el primer mes en el cargo, la comitiva oficial ha tenido este fin de semana una demostración práctica de lo que es la profesionalización del cargo, y aún podía haber sido mayor, porque el domingo a mediodía había terminado ya la actividad. Pero ha sido un fin de semana ya con cambios de civil a fallera y de parar poco.

Eso, de viernes a domingo en los que hubo visita a Hijas de Carmen Esteve para seleccionar las manteletas del espolín de Carmen; la recepción del traje de la fallera mayor de 1952 para el archivo de la Junta Central Fallera, el premio Periodista Gil Sumbiela que recibió Vicente Alventosa.

Carmen visita a Hijas de Carmen Esteve / Fotofilmax

Entrega del premio Periodista Gil Sumbiela / Fotofilmax

El sábado, visita al campeonato de E-Sports, aprovechando que hay que subir a inaugurar los cursos CRE -se supone que ellas, como falleras mayores de sus comisiones, se lo sacaron el año pasado. Carmen, rápido, a casa para cambiarse para cambiar e irse a la exaltación de la fallera mayor de Alzira, mientras Marta y las infantiles se divertían con el play back infantil.

Visita al curso CRE / Fotofilmax

Las infantiles se estrenaron en Canal / Fotofilmax

La fallera mayor de Alzira, Lluch Comins, impone la insignia de la JLF a Carmen / Fotofilmax

Recepción a Carmen en Alzira / Fotofilmax

Y el domingo, todas juntas a la Feria del Coleccionismo y a los Balls al Carrer.

La Fira del Coleccionisme recibió a la comitiva. / Fotofilmax

La jornada concluyó con los Balls al Carrer / Fotofilmax

Y el lunes no se descansa: esta tarde todas estarán en la "descoberta" de la imagen gráfica de la fiesta.

Y no se vayan todavía, que aún hay más: el martes, las dos falleras mayores empiezan el maratón de visitas institucionales con el arzobispo y la presidenta de les Corts y también habrá toma de medidas en Mama Cose para los blusones.

Y el miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo también hay agenda.