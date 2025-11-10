Los carteles de Fallas rinden homenaje a la fiesta total, la música y los artistas

El Centro del Carmen Cultura Contemporánea (CCCC) ha sido el escenario escogido por el Ayuntamiento de Valencia y Junta Central Fallera para la puesta de largo de la imagen gráfica para las Fallas de 2026. Un encargo que ha salido del estudio de Vicent Ramón y que se compone de una serie de tres carteles que funcionan de manera individual pero también conjunta, representando así a la fiesta de las Fallas, declarada hace nueve años como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.

El diseñador, Vicent Ramón, ha querido agradecer la confianza depositada en su trabajo, "un reto muy importante, donde he puesto toda mi implicación física y emocional para intentar crear una imagen para unas fiestas tan grandes y con tanta importancia dentro y fuera de la ciudad como lo son las Fallas”.

Los carteles de Fallas a lo largo de la historia (1929 - 2025) /

En esta campaña gráfica se representan tres escenas simbólicas basadas en los principales pilares por los que se declararon las Fallas de Valencia como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Las tradiciones, el patrimonio cultural vivo y la creatividad y las artes, centran la temática de esta imagen gráfica que pone en valor todo aquello que hace grande nuestra fiesta y donde predominan los colores de nuestra Real Senyera y muy presentes en la fiesta como el rojo, el amarillo y el azul que, junto al negro y el blanco, centran las diferentes propuestas de esta imagen gráfica.

La alegoría a la Ofrenda y la Nit de Foc / RLV

Fiesta para toda la ciudad

En el primero de ellos se representa que las Fallas son una fiesta para toda la ciudad, recordando que, después de la Ofrenda, vamos a la Nit del Foc. Dos actos donde están presentes la elegancia de nuestra indumentaria, el olor a flor, el ruido de la música y de la pólvora. El segundo de ellos integra la música del tabal i la dolçaina con las mejores galas de la mujer valenciana, rodeados de las llamas que encienden la fiesta. Y por último, la tercera propuesta es un homenaje al oficio del artista fallero donde el color inunda las calles y ya se respira el ambiente fallero. Un cartel que recuerda el ciclo fallero del fuego purificador, ese del que no se puede escapar pero que nos renueva una y otra vez.

La música y las galas / RLV

De hecho, Vicent Ramón nos lanza una pregunta: ¿qué son las Fallas de València? A lo que él responde con esta imagen gráfica que son pirotecnia, fuego, música y tradiciones pero también ninots, flores, falleras y falleros, artesanos, fallas, cultura y sentimiento.

Las figuras cobran vida

Pero además, Vicent Ramón ha querido destacar que en esta época tan digital los carteles cobran vida y así lo ha mostrado con la colaboración de Juan Gimeno. A través de un vídeo se ha podido ver cómo las figuras cobran vida, cómo se escuchan los ruidos de los cohetes, la música y el fuego, elementos que nos trasladan a todo lo que vivimos durante los días de Fallas.

El artista fallero / RLV

Recordemos que Vicent Ramón es un diseñador e ilustrador que estudió diseño la Escuela Superior de Arte y Diseño de Alcoy y, en 2003, creó en su pueblo, Bocairent, su propio estudio. De todos los ámbitos que abarca su prolífica trayectoria profesional, cabe destacar que la creación de la imagen gráfica para fiestas, en la provincia de Valencia y en la Comunidad Valenciana, es especialmente destacable.

Recientemente Vicent Ramón Pascual ha firmado las imágenes de la Muestra de Valencia de 2020, la Gran Feria de Julio de 2024 y este año, de la Semana Santa Marinera de Valencia. Desde ayer mismo, se suma a esa larga lista, la imagen gráfica de las Fallas 2026, un reto que ya superó con buena nota en las Fallas de 2015 de las que también fue el diseñador de su cartel.

Además, Vicent Ramón fue el encargado de la realización de las imágenes gráficas del Día Oficial de la Provincia de Castellón del año 2017, primer clasificado para la bolsa de diseño del Ayuntamiento de Gandía 2021, ganador de la llamada a proyecto del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2022, las Fiestas de Burgos 2022 o las Fiestas de la Magdalena de Castellón 2023.

Un centenar de premios

Ganador de más de un centenar de primeros premios en concursos de diseño gráfico, identidad corporativa y diseño de carteles por diferentes partes del territorio español, destacan el Premio Plata en la categoría de carteles publicitarios en la Bienal del Cartel del Ecuador en 2024 o el Premio de diseño gráfico del Instituto de Cultura Juan Gil-Albert de la Diputación de Alicante en las ediciones de 2005 y 2010.

La Fallera Mayor de València, Carmen Prades, que ha ejercido de anfitriona, y el concejal de Fallas y presidente de Junta Central Fallera, Santiago Ballester, han querido destacar el gran trabajo y estima que Vicent Ramón ha puesto en este encargo.

Carmen Prades ha dicho que tanto ella como la Fallera Mayor Infantil de València y las Cortes de Honor están "muy ilusionadas y, sobre todo expectantes, porque esta imagen será para siempre la de nuestro año, y pasará a formar parte de la historia de este sueño tan especial que comenzó hace menos de un mes". Carmen ha destacado también la importancia de la ilustración y el diseño en el mundo de las Fallas: "La historia nos va dejando nombres que con sus manos y su buen quehacer han dejado un legado único de arte. Nombres de grandes cartelistas, artistas e ilustradores. Nombres de personas que han contribuido a hacer más grande la parte artística de nuestra fiesta, y entre los que está el tuyo, Vicent".

Por su parte, Ballester ha querido recordar que esta imagen gráfica será la ventana al mundo de las Fallas 2026: "El cartel de Fallas será nuestro santo y seña para identificar las principales citas a las que nos congregará la primavera fallera. Estará presente en ferias de turismo internacionales, en eventos locales, en nuestra web, en publicaciones, en autobuses y marquesinas, en nuestros hogares o en redes sociales". Ballester ha aprovechado también para pedir que esta imagen gráfica ruede con "cariño y reconocimiento, el mismo con el que construimos cada año nuestra maravillosa fiesta".