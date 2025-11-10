Torito, a la fallera mayor y la corte: "prefiero a ellas que a cualquier influencer estatal"

Uno de los grandes protagonistas de la actual edición de Masterchef Celebrity es el colaborador televisivo Enrique Jiménez "Torito". Y hace casi cuatro años tuvo un especial guiño de complicidad con la fallera mayor de València 2022, Carmen Martín Carbonell, y su corte de honor.

Ocurrió durante la elaboración del Extra de Fallas de Levante-EMV de aquel año. En aquel momento, Carmen Martín Carbonell y su corte de honor partieron hacia Málaga, donde hicieron un amplio reportaje tanto en la capital de la Costa del Sol como en Ronda. Durante el viaje, Renfe invitó, como es habitual, a la comitiva a pernoctar en la sala Vip de la estación de Chamartín mientras esperaban el trasbordo que las llevaría a la ciudad costasolana.

En aquel momento coincidieron con el reportero, quien estuvo especialmente empatíco con ellas y les pidió expresamente fotografiarse con ellas.

Departiendo en la sala vip de Chamartín / Moisés Domínguez / s

De hecho, más allá de la casualidad del relato fue el mensaje que transmitió. Acababa de celebrarse, el fin de semana anterior, la fiesta de los premios Goya en la ciudad de València. Se dió cita todo el mundo artístico y la clase política, incluyendo la municipal, peleó literalmente por disponer de un asiento en el Palau de les Arts para el acontecimiento de los acontecimientos. Pero nadie reparó en incluir en la lista no ya a fallera mayor y corte, sino ni siquiera a Carmen Martín. Que además estaba en plena disponibilidad, porque estaba en los fines de semana de intercambios y podía asistir al acabar los mismos.

Salió el tema a la conversación, porque "Torito" había estado en la fiesta y les preguntó si habían estado o, mejor aún, por qué no habían estado. Fue el argumento que acompañó a su foto en la sala Vip de la estación. "La mejor manera de empezar la semana es viajando con @las13decerca" -es el nombre con el que Carmen y la corte desarrollaron su perfil de Instagram- "No entiendo como los Goya no invitaron a estas trece maravillas de la cultura Valenciana. Prefiero a ellas que a cualquier influencer estatal".

La presencia o ausencia de las falleras mayores en actos protocolarios de la ciudad no acaba de tener una línea, porque cada evento tiene su razón de ser. Tres meses después, Carmen Martín y Nerea López sí que participaron en un acto en l'Oceanogràfic, en el que coincidieron con la reina Letizia. Y antes, huelga decirlo, sí que se logró esa repercusión con la conversación que mantuvieron con el papa Francisco, también a partir de la visita que hicieron con el Extra de Fallas de Levante-EMV. Pero seguramente en el Goya, con la repercusión mediática que tiene, también se perdió una buena oportunidad.

Carmen y Nerea, con el papa Francisco de la mano de Levante-EMV / Divisione Produzione Fotografica

Nerea López y Carmen Martín, con la reina Letizia / Fotofilmax

El siguiente cameo será en el programa "Maestros de la Costura", en el que han participado las tres últimas falleras mayores (María Estela Arlandis, Berta Peiró y Carmen Prades) con sus cortes de honor, para la prueba de exteriores, dedicada a la indumentaria tradicional y en el que habrá que ver qué tipo de protagonismo se les da.

En aquel mismo 2022, Carmen y Nerea, junto con sus cortes de honor, fueron invitadas precisamente en Masterchef en su edición ordinaria, para participar en la degustación de una prueba de exteriores, pero no tuvieron más protagonismo que la aparición en las tomas.