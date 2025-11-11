Fallas al día en Noviembre | La versión fallera de Rosalía

Agenda del Martes, 11 de noviembre.

20 h. En la sede de Benicalap Campanar, mesa redonda "Las Fallas de la Dana", con la participación de los seis presidentes de las comisiones de València afectadas.

21.30 H. En la Sala Flumen, Teatre Faller. Segunda Categoría. Cádiz-Cura Femenía. “Divorciades, Evangèliques i Vegetarianes”

Agenda del Miércoles, 12 de noviembre

17 h. - 20.30 h. Donación de Sangre en el casal de Pintor Segrelles

19 h. En el Salón de Actos del Colegio Dominicos, presentación del libro del 50 aniversario de la Agrupación de Fallas de Russafa

21.30 H. En la Sala Flumen, Teatre Faller. Segunda Categoría. Manuel Arnau-Creu Coberta. “La Maledicció de Miss Crow”.

21.30 h. En la Sala Canal. Concurso de Play Back de la Junta Central Fallera. Modalidad Grupos B (jornada recuperada del 29 de octubre)