En Directo
Fallas al día en Noviembre | La versión fallera de Rosalía
Las noticias de la fiesta
Noviembre ha llegado con actividad sin freno en todos sus frentes: bocetos, concursos, festejos y actividad de la comitiva oficial.
Síguenos en Instagram pinchando este enlace
Agenda del Martes, 11 de noviembre.
20 h. En la sede de Benicalap Campanar, mesa redonda "Las Fallas de la Dana", con la participación de los seis presidentes de las comisiones de València afectadas.
21.30 H. En la Sala Flumen, Teatre Faller. Segunda Categoría. Cádiz-Cura Femenía. “Divorciades, Evangèliques i Vegetarianes”
Agenda del Miércoles, 12 de noviembre
17 h. - 20.30 h. Donación de Sangre en el casal de Pintor Segrelles
19 h. En el Salón de Actos del Colegio Dominicos, presentación del libro del 50 aniversario de la Agrupación de Fallas de Russafa
21.30 H. En la Sala Flumen, Teatre Faller. Segunda Categoría. Manuel Arnau-Creu Coberta. “La Maledicció de Miss Crow”.
21.30 h. En la Sala Canal. Concurso de Play Back de la Junta Central Fallera. Modalidad Grupos B (jornada recuperada del 29 de octubre)
El artista fallero David Ojeda es un confeso seguidor de Rosalía. Y lo ha llevado a expresar su versión de "Berghain" utilizando para ello una de las escenas de su clip oficial, en el que la cantante aparece monitorizada como metáfora de dolor de corazón.
Bajo su inconfundible trazo -uno de los más reconocibles de la plástica fallera- Ojeda no ha podido evitar la tentación de "dibujar algo que tanto me inspira" y la convierte en una Virgen moderna. Porque en la escena del electro "la posición de los brazos y la cabeza me recordó a la Virgen una mezcla de fragilidad y poder" y por eso se transforma esa deidad modernizada "entre lo divino y lo humano", con el Sagrado Corazón en el pecho como símbolo del "dolor de amar, cuando el corazón late demasiado fuerte" y rodeada toda la iconografía por un rosario "que no es casualidad: es una alegoría al zapato de rosarios que luce. Es caminar con el peso de la fe con lo divino en los pies. Se convierte en energía".
A posteriori, el artista ha mostrado en sus redes sociales un vídeo en el que... abre el disco, recién llegado a sus manos, con los vinilos transparentes y todos sus extras, incluyendo el collage de fotos en forma de cruz.
Agenda del Martes, 11 de noviembre.
20 h. En la sede de Benicalap Campanar, mesa redonda "Las Fallas de la Dana", con la participación de los seis presidentes de las comisiones de València afectadas.
21.30 H. En la Sala Flumen, Teatre Faller. Segunda Categoría. Cádiz-Cura Femenía. “Divorciades, Evangèliques i Vegetarianes”
Agenda del Miércoles, 12 de noviembre
17 h. - 20.30 h. Donación de Sangre en el casal de Pintor Segrelles
19 h. En el Salón de Actos del Colegio Dominicos, presentación del libro del 50 aniversario de la Agrupación de Fallas de Russafa
21.30 H. En la Sala Flumen, Teatre Faller. Segunda Categoría. Manuel Arnau-Creu Coberta. “La Maledicció de Miss Crow”.
21.30 h. En la Sala Canal. Concurso de Play Back de la Junta Central Fallera. Modalidad Grupos B (jornada recuperada del 29 de octubre)
La comisión de Barón de Patraix-Cuenca tiene desde ya una obra de Lars Tatoo. Se trata de la decoración del casal, en el que el artista plástico demuestra que no solo hace arte en la piel, sino en el marco de los murales. La comisión se une de este modo a las que han embellecido lo que, en condiciones normales, no es más que una simple verja metálica y que ahora gana muchos enteros con el escudo y una alegoría a la pirotecnia.
Ahora que ya está presentada la imagen gráfica de las Fallas 2026... aquí tenéis la colección hasta ahora
A pesar de los cambios de los últimos años, tras la retirada de Manolo Martínez, Corretgería-Bany dels Pavesos no ha dejado de mantener una buena línea, dentro de su espacio natural. En 2026 estará presente en Quinta C y lo hará de la mano de Agustín Torralba. Lo hará con el proyecto «Els banys», en alusión a la segunda de las calles que le dan nombre, Bany dels Pavesos -los baños para templar los "pavesos", los escudos de los caballeros medievales-. Así, jugará con el concepto "bany".
Para la falla infantil, el protagonista será El Principito, al que dará vida tridimensional José Luis Platero.
Es un misterio cómo es capaz Enrique Iborra de hacer los "fallones" que hace con Jesús de la Hoz y, mientras, entrenar para "volar" literalmente. En el medio maratón se marcó un tiempo de 1.22:17, lo que supone haer una media de menos de 4 minutos el kilómetro y acabar en el puesto 1.374 entre 26.054 "finishers".
Agenda del Lunes, 10 de noviembre
20 h. En el Centro del Carmen, presentación de la imagen gráfica de las Fallas 2026
21.30 H. En la Sala Flumen, Teatre Faller. Segunda Categoría. Pintor Salvador Abril-Perisy Valero. “Nadal a la Comissaría”
Agenda del Martes, 11 de noviembre
20 h. En la sede de Benicalap Campanar, mesa redonda "Las Fallas de la Dana", con la participación de los seis presidentes de las comisiones de València afectadas.
21.30 H. En la Sala Flumen, Teatre Faller. Segunda Categoría. Cádiz-Cura Femenía. “Divorciades, Evangèliques i Vegetarianes”
El Ayuntamiento ha repartido ya los 75.000 euros de subvención a agrupaciones musicales. En este caso no es un porcentaje, sino un reparto proporcional a la inversión de esa cantidad, que era fija de antemano. Los montantes son más modestos y, de hecho, pocos de ellos superan los 600 euros de ayuda. En este caso, la mayor subvención se la lleva la comisión con más censo de la ciudad, Gloria-Felicidad-Tremolar, con 793 euros.
- El ayuntamiento adquiere un edificio en Patraix que ya tenía los 39 pisos reservados
- Compromís denuncia que los maceteros verdes de la plaza del Ayuntamiento de València están abandonados en un solar
- Así son las primeras viviendas industrializadas y 'pasivas' de alquiler asequible de València
- El gobierno de Catalá asegura los maceteros y los olivos retirados de la plaza Ayuntamiento 'no están abandonados
- Pueblos de la dana y colegios se interesan por los maceteros y olivos de la plaza del Ayuntamiento de València
- La restauración de San Nicolas, la 'capilla sixtina valenciana', suma reconocimientos
- Convocada para este martes una huelga del taxi que afectará 'gravemente' al tráfico de València
- El bando fallero prohíbe las verbenas nocturnas en tres comisiones del casco histórico y recomienda no hacerlas a toda Ciutat Vella y Russafa