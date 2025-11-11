Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fallas al día en Noviembre | La versión fallera de Rosalía

Las noticias de la fiesta

Rosalía, en versión de David Ojeda

Rosalía, en versión de David Ojeda / D. Ojeda

Moisés Domínguez

València

Noviembre ha llegado con actividad sin freno en todos sus frentes: bocetos, concursos, festejos y actividad de la comitiva oficial.

