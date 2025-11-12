La fiesta solidaria de las falleras históricas
Las falleras de 2014 son las organizadoras de la gran convención anual de aquellas que han ocupado el cargo de honor y que este año estará dedicado a una asociación afectada por la dana
El programa de actividades del fin de semana tiene una cita especial el viernes por la noche. Llega a su trigésima edición la Cena de Cortes. Redenominada, con el paso del tiempo, "de Cortes de Honor y Falleras Mayores de Valencia" porque, en principio, era realmente una fiesta organizada por los grupos de las doce falleras, que invitaban a participar en la misma a sus falleras mayores. Finalmente es una fiesta global y llega a su cifra redonda tras haberse inaugurado en el ejercicio de 1994, pero con la interrupción propia de la pandemia y con algún trastoque de fechas por causas de fuerza mayor. Sin ir más lejos, el pasado ejercicio, en el que estaba agendado para finales de año -su fecha ya natural- y que tuvo que trasladarse a la primavera para respetar la suspensión de la dana.
"Se es", pero "no se es"
Celebrarlo en la temporada de otoño sirve también de bienvenida a la fallera mayor y corte de honor recién elegida. Pero solo en parte: mientras se está en vigor no se "puede pertenecer" al grupo histórico. Está solo reservada a las que han sido, pero la presencia -este año de Carmen Prades y sus doce acompañantes- es una forma de darles la bienvenida. No pueden estar en la cena porque aún no tienen la condición de "ex combatientes", pero sí participar en la rifa y el baile final.
Las organizadoras de este año
La organización va saltando cada año de una corte a otra, para lo que, en el tramo final de la cena, se pregunta quien se ofrece voluntaria. Este año corresponde a las de 2014, las que tuvieron a Carmen Sancho de Rosa como fallera mayor y que está formada por Lucía Ruiz, Esther Pascual, Cristina Calatrava, Laura Brisa, Marta Arocas, Sandra Molins, Arantxa Escrivá, María Marcos, Amparo Gómez, María Leal, Paola Sánchez e Irene Nabas.
No se ha aplicado esta vez una de las costumbres bastantes veces repetida de organizarla diez años después de haber estado en lo más alto de la fiesta.
En abril, 29.351 euros
Las organizadoras, doce años después, después de que las vidas hayan continuado y desarrollado -la última boda celebrada fue precisamente la de Carmen Sancho, hace ahora un año- cuentan con contar con más de 400 personas Además de lo que supone reunirse nuevamente, -es un reto organizativo de primer orden- preparar el acto supone mantener la línea de seriedad y el objetivo social. Porque el evento tiene, desde hace tiempo, carácter benéfico: los beneficios de la Lotería de Navidad, tickets y sobre todo la rifa (que contiene cientos de regalos, agrupados en lotes), más las aportaciones de la Fila Cero, la convierten en un acto solidario más que respetable: Marina Civera y la corte de 2019 dejaron el año pasado una aportación de 29.351 euros.
Este año, la beneficiaria será una entidad afectada por la dana: AFAC, Associació de Familiars de Malalts d'Alzheimer i Altres Demències de Catarroja. Bajo el lema de ayudar "por los que olvidan, por los que no pueden decir lo que sienten y porque nos toca de cerca".
La Fila Cero se mantendrá abierta hasta la liquidación del ejercicio y es la cuenta:
ES38 3159 0005 0131 3430 1823
