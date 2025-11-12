En Directo
Fallas al día en Noviembre | Silencio: se trabaja en el casal
Las noticias de la fiesta
Noviembre ha llegado con actividad sin freno en todos sus frentes: bocetos, concursos, festejos y actividad de la comitiva oficial.
Agenda del Miércoles, 12 de noviembre
17 h. - 20.30 h. Donación de Sangre en el casal de Pintor Segrelles
19 h. En el Salón de Actos del Colegio Dominicos, presentación del libro del 50 aniversario de la Agrupación de Fallas de Russafa
21.30 H. En la Sala Flumen, Teatre Faller. Segunda Categoría. Manuel Arnau-Creu Coberta. “La Maledicció de Miss Crow”.
21.30 h. En la Sala Canal. Concurso de Play Back de la Junta Central Fallera. Modalidad Grupos B (jornada recuperada del 29 de octubre)
Agenda del Jueves, 13 de noviembre
19.30 h. En Creu i Mislata, Mesa Redonda: “Dones i Falles: reivindicació, creació i futur”, con la participación de Marisa Falcó, Nuria Llopis, Reyes Martí y Olga García.
21.30 h. En la Sala Flumen. Teatre Faller. Sainete. Sagunto-Padre Urbano. “Evasió o Victoria”
20 h. En Santa María Micaela, entrega del Premio Tabalet a la Unitt Militar de Emergències Biem III y presentación de los bocetos.
21.30 h. En la Sala Canal. Concurso de Play Back de la Junta Central Fallera. Modalidad Grupos A
- José Soto Micó-Síndico Mocholí / Juan de Aguiló-Gaspar Aguilar / Islas Canarias-Trafalgar / Carrera Malilla-Isla Cabrera / Duque de Gaeta-Pobla de Farnals
23 h. En la Sala Flumen. Teatre Faller. Sainete. Corretgería-Bany dels Pavesos. “¡Un Entropesó cuansevol pega en la vida!”
En un mes se habrá desvelado qué comisiones se llevan los premios de belenes. San Vicente-Marvá defenderá el primer premio de Libre Diseño A, que lograron con "Feriantropía". El casal es, ahora mismo, un inmenso taller en el que se está llevando a cabo los trabajos manuales para presentar nuevamente una candidatura firme.
En Instagram os mostramos el discurso-performance de Claudia Ausina en el primero de los homenajes a las falleras de la corte de honor 2025, su pareja de fila Carolina Torres, haciendo valer su condición de reconocida actriz de Teatre Faller. Ahora, ya vuelta a la normalidad, se la espera el 1 de diciembre, con la actuación de su falla en el concurso.
Y hay que recordar que la última vez que participó en el concurso de 2024, siendo fallera mayor de la comisión, se llevó primero la nominación y después el Saragüell de actriz de reparto.
Preparando reportajes, recuperamos esta foto de la visita de Carmen Prades a Hijas de Carmen Esteve, contemplando el proceso de confección de delantales.
El año pasado se cumplieron diez desde que el Mercat de Russafa dio un giro a su propia existencia ganando, por primera vez y después de más de 130 años, un primer premio. Desde entonces han logrado cuatro y han interiorizado la búsqueda de artistas de nivel y nombre. El año pasado consiguieron un sexto premio y en infantiles cerraron su brillante periplo con Alex López con una victoria. Para 2026 repite Eliot García en la grande y dobla con la pequeña. "Les Veus dels Deus" y "Volaràs, Volaràs, Volaràs" serán las apuestas de este año.
El artista fallero David Ojeda es un confeso seguidor de Rosalía. Y lo ha llevado a expresar su versión de "Berghain" utilizando para ello una de las escenas de su clip oficial, en el que la cantante aparece monitorizada como metáfora de dolor de corazón.
Bajo su inconfundible trazo -uno de los más reconocibles de la plástica fallera- Ojeda no ha podido evitar la tentación de "dibujar algo que tanto me inspira" y la convierte en una Virgen moderna. Porque en la escena del electro "la posición de los brazos y la cabeza me recordó a la Virgen una mezcla de fragilidad y poder" y por eso se transforma esa deidad modernizada "entre lo divino y lo humano", con el Sagrado Corazón en el pecho como símbolo del "dolor de amar, cuando el corazón late demasiado fuerte" y rodeada toda la iconografía por un rosario "que no es casualidad: es una alegoría al zapato de rosarios que luce. Es caminar con el peso de la fe con lo divino en los pies. Se convierte en energía".
A posteriori, el artista ha mostrado en sus redes sociales un vídeo en el que... abre el disco, recién llegado a sus manos, con los vinilos transparentes y todos sus extras, incluyendo el collage de fotos en forma de cruz.
La comisión de Barón de Patraix-Cuenca tiene desde ya una obra de Lars Tatoo. Se trata de la decoración del casal, en el que el artista plástico demuestra que no solo hace arte en la piel, sino en el marco de los murales. La comisión se une de este modo a las que han embellecido lo que, en condiciones normales, no es más que una simple verja metálica y que ahora gana muchos enteros con el escudo y una alegoría a la pirotecnia.
Ahora que ya está presentada la imagen gráfica de las Fallas 2026... aquí tenéis la colección hasta ahora
