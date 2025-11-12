Fallas al día en Noviembre | Silencio: se trabaja en el casal

Agenda del Miércoles, 12 de noviembre

17 h. - 20.30 h. Donación de Sangre en el casal de Pintor Segrelles

19 h. En el Salón de Actos del Colegio Dominicos, presentación del libro del 50 aniversario de la Agrupación de Fallas de Russafa

21.30 H. En la Sala Flumen, Teatre Faller. Segunda Categoría. Manuel Arnau-Creu Coberta. “La Maledicció de Miss Crow”.

21.30 h. En la Sala Canal. Concurso de Play Back de la Junta Central Fallera. Modalidad Grupos B (jornada recuperada del 29 de octubre)

Agenda del Jueves, 13 de noviembre

19.30 h. En Creu i Mislata, Mesa Redonda: “Dones i Falles: reivindicació, creació i futur”, con la participación de Marisa Falcó, Nuria Llopis, Reyes Martí y Olga García.

21.30 h. En la Sala Flumen. Teatre Faller. Sainete. Sagunto-Padre Urbano. “Evasió o Victoria”

20 h. En Santa María Micaela, entrega del Premio Tabalet a la Unitt Militar de Emergències Biem III y presentación de los bocetos.

21.30 h. En la Sala Canal. Concurso de Play Back de la Junta Central Fallera. Modalidad Grupos A

José Soto Micó-Síndico Mocholí / Juan de Aguiló-Gaspar Aguilar / Islas Canarias-Trafalgar / Carrera Malilla-Isla Cabrera / Duque de Gaeta-Pobla de Farnals

23 h. En la Sala Flumen. Teatre Faller. Sainete. Corretgería-Bany dels Pavesos. “¡Un Entropesó cuansevol pega en la vida!”