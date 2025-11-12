Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fallas al día en Noviembre | Silencio: se trabaja en el casal

Las noticias de la fiesta

Falleros de San Vicente-Marvá, en plena preparación del Belén de Libre Diseño

Falleros de San Vicente-Marvá, en plena preparación del Belén de Libre Diseño / Falla SV-M

Moisés Domínguez

Moisés Domínguez

València

Noviembre ha llegado con actividad sin freno en todos sus frentes: bocetos, concursos, festejos y actividad de la comitiva oficial.

