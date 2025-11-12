Las Fallas rechazan hacerse todas Asociaciones Culturales pese a los consejos jurídicos

El mundo de las Fallas tiene en su ADN una característica: preferiblemente, no me digas lo que tengo que hacer. Y eso, cuando llega el Congreso Fallero, lleva a decisiones como la de la segunda reunión. Se pretendió oficializar que las comisiones de falla sean, sí o sí, Asociaciones Culturales sin ánimo de lucro. Y aunque se rebozó de todo tipo de ventajas y necesidades, la respuesta fue que no.

Total, quienes lo proponían como enmendantes eran dos abogados, los ya habituales Carmen Boscá y Luis Fortuny y una catedrática de Derecho Civil, Josefina Alventosa.

Y dijeron que no por mucho que Carmen Boscá dijera que, de esta manera, las comisiones pasarían a estar -como lo están muchas de ellas ya- en un "marco legal robusto, con solvencia legal, que nos aporta claridad. Acabamos con la dualidad Fallas versus Asociaciones Culturales. Todos tendrán una misma naturaleza jurídica. No es una opcion. Es una necesidad para garantizar la viabilidad de nuestro reglamento

Josefina Alventosa se basó en el artículo 35 del Código Civil, que solo reconoce asociaciones, fundaciones o corporaciones. No somos ni la segunda ni la tercera. Las Asociaciones las define como tal como grupos de personas que persiguen un objetivo, sea con ánimo o sin ánimo de lucro, como es nuestro caso". En caso contrario "se puede entender que pueden ser una sociedad civil, mercantil, industrial o cualquier otro tipo. Claro que lleva consecuencias, como la sujeción a la legislación".

Carmen Boscá, durante su intervención / Moisés Domínguez

Cobertura jurídica, subvenciones...

Y José Martínez Tormo incidía en que "ser Asociación Cultural nos permite tener una cobertura jurídica que no tenemos si no lo somos. Estamos indefensos ante la actividad diaria. En el Ayuntamiento causa problemas las fallas que no son asociaciones en la tramitación de las subvenciones. Obligarnos a ser Asociación no va contra nuestra organización. Todo lo contrario. Nos da cobertura legal y al tener que elaborar estatutos propios, marcamos cómo queremos ser".

Resultado: 64 a 111

Por mucho que lo defendieran los ponentes, los votos en contra se impusieron ampliamente: 64 a 111. Por ejemplo, Vicent Almela defendió que "nuestras comisiones tienen muchas realidades. La propuesta original" -el texto del Prerreglamento, que finalmente es el que se queda- habla de libertad para sus objetivos y responsabilidad. ("Se constituirán bajo la forma jurídica que libremente escojan a fin de determinar su personalidad y la consecución y defensa de sus intereses"). O Maximino Gómez, que insistió en el dejame ser lo que yo quiera. "Se me quita la libertad. Mi comisión, varias veces, se ha propuesto serlo y siempre se ha dicho que no. ¿Si la obligamos vamos contra el carácter democrático de las Fallas? Yo creo que sí. No sé si más ventajas o perjuicios, pero queremos seguir siendo lo que somos y no que se nos obligue".

En consecuencia, la votación fue claramente favorable a que persista la dualidad comisiones-asociaciones. Aunque, en general, gran parte de las comisiones son ya Asociación Cultural.