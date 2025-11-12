Murales falleros para el entorno del Roig Arena

El entorno del Roig Arena contará con una serie completa de creatividad artística a cargo del artista fallero, dibujante y diseñador Ivan Tortajada. En concreto, los muros perimetrales estarán formados por alegorías a diferentes temas relacionados con el pabellón, el entorno urbano y el entorno natural de la zona.

El artista ganador del primer premio de las fallas infantiles del pasado mes de marzo en Convento Jerusalén tiene en el "street art" una de sus especialidades. Recientemente pintó toda una fachada en su pueblo, Benifaraig, con alegorías a sus gentes. Ahora, y por encargo de la Fundación Hortensia Herrero, pondrá sus pinceles al servicio del entorno del pabellón.

La construcción del Roig Arena estuvo acompañado, en los exteriores por el "Parc de l'Afició", una amplia explanada que permite la celebración de actividades previas a los eventos y que incluye un parque recreativo. En todo ese entorno hay muros perimetrales que ahora se va a encargar de ilustrar.

Formato horizontal

Se trata de 250 metros cuadrados de mural "en un formato bastante peculiar que ha supuesto un reto componer, y que es en superficie el más grande que he hecho hasta el momento". Peculiar y todo un reto artístico por tratarse de muros relativamente bajos y alargados en horizontal, así como muros irregulares, en forma de escalera, en los que hay que componer los relatos.

Se trata de un encargo de la Fundación Hortensia Herrero destinado a embellecer y completar todo el complejo lúdico-deportivo y en el mismo se incluyen alegorías al mundo que rodea el pabellón: hay "escenas de la huerta valenciana" -esa que está separada del pabellón apenas por la avenida de Antonio Ferrandis, emplezando en ese lugar la Font d'En Corts-, "del barrio y de actividades que se realizan alrededor del Roig Arena". De esta forma, "en estos muros veremos agricultores cosechando naranjas convertidas en pelotas de baloncesto, el traspase generacional de conocimientos, la música, los conciertos, el Valencia Basket y referencias a la Ciudad de las Artes y de las Ciencias que también encontramos el barrio".

Artista fallero y mucho más

Ivan Tortajada es un artista que no necesita presentación. A pesar de que ha espaciado cada vez más su presencia en el concurso de Fallas. De hecho, su presencia en la Sección Especial el pasado ejercicio era la primera en la máxima categoría desde hacía seis años. A lo largo de su corta, pero exitosa carrera ha ganado nueve primeros premios de once fallas plantadas en València, incluyendo tres en la máxima categoría.

Durante todo ese periodo se ha formado en varios países europeos y ha derivado su actividad hacia la decoración, la tematización y el muralismo, faceta que ha puesto en práctica en numerosos encargos, como el del Roig Arena.