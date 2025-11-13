Las comisiones podrán poner su casal en la demarcación de otra falla sin pedir permiso

Las comisiones podrán ocupar para sus casales una planta baja que pertenezca a la demarcación de otra comisión sin más requiso que comunicárselo.

Lo defendió Vicent Almela, apelando a que "todos sabemos cómo está el mercado inmobiliario y se debe evitar las trabas entre las comisiones".

El debate se articuló entre el texto base y una enmienda. La primera, que es finalmente la que ganó, especifica que el casal "podrá establecerse en la demarcación de otra Comisión próxima, previa comunicación a la misma, siempre que no perjudique el normal desarrollo de sus actividades. En todo caso, no se podrán efectuar actos fuera del Casal que afecten a la demarcación de otra Comisión, salvo autorización expresa de la misma".

La diferencia era que en la enmienda se requería una "autorización expresa" de la comisión invadida para permitir que haya una sede social de otra comisión.

Son varias las comisiones que están ya actualmente en esa condición: se establece en las aguas jurisdiccionales de otra comisión pero no se puede salir a la calle ni ocupar dominio público alguno allí. Para poner carpa o poner vallas hay que hacerlo en la demarcación propia.

Se dijo que lo de pedir autorización expresa "no es germanor. No necesitamos más fronteras".

Los nombres de las comisiones, sin apodos

José Martínez Tormo intentó que las comisiones tuvieran no solo la denominación habitual de los nombres de las calles que las acojen (el cruce de calles o la plaza) y que pudieran usar su "denominacion tradicional como denominación oficial". Previo informe y respaldo documental. Para entendernos, que, por ejemplo, la falla Secanet, que es la última que ha logrado la oficalización esta denominacion como sobrenombre, pueda llamarse así a todos los efectos y no necesariamente Benimodo-Ingeniero Dicenta. O que l'Antiga de Campanar sea eso: l'Antiga, oficialmente y a todos los efectos, y no Monestir de Poblet-Aparicio Albiñana. En gran medida, como ocurre en Alicante, que no se ciñe a los cruces de calles necesariamente.

Maximino Gómez replicó que "si ahora llega en mi barrio, Safranar, con calles nuevas, y se crea como "La Nova de Safranar" ya tenemos lío" porque . Pero, Tormo recordó que se está hablando de "el uso histórico". La idea fue descrtada: 25 votos contra 151.

Consecuencia: las fallas se seguirán llamando oficialmente con su denominación del callejero y ellos seguirán haciendo uso del sobrenombre apodo o marca propia. Tio Pep, El Clavell, L'Antiga, Els Velluters, Secanet, El Bunyol... -acompañado con el cántico de "y nadie más"-.