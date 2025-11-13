"¿Sois conscientes de que el Reglamento no define lo que es una Falla?"

"¿Se han dado cuenta que nos hemos cargado la definición de Falla?" preguntó el presidente de Gran Vía, Rafael Ferrando, al acabar la segunda sesión del Congreso Fallero. Así lo parece, porque el primer día se cambió el artículo 1, en el que inicialmente ponía que "Las “Fallas” son creaciones artísticas confeccionadas con madera, cartón u otros materiales combustibles, generalmente de contenido crítico y satírico, que el pueblo valenciano tiene por costumbre plantar cada mes de marzo en sus calles y plazas en honor al patriarca San José hasta la “Cremà”. Dicha tradición ha dado lugar a la “Fiesta de las Fallas”".

Y en la segunda, se tumbó una enmienda al artículo 2, en el que los enmendantes, los juristas Carmen Boscá y Luis Fortuny habían incluido que "Las "Fallas" son monumentos artísticos de carácter satírico y efímero, confeccionados con materiales combustibles, que se plantan anualmente en las calles y plazas durante el mes de marzo en honor a San José".

La excentricidad del momento

Y no se hizo por esta definición, de la que al principio nadie afeó que se incluyera como sinónimo la palabra "monumento", que ahora es la excentricidad del momento: demonizar una definición de la RAE que, como sinónimo -cuando acabas de decir la palabra "Falla"-, casa perfectamente con lo que es una falla ("Construcción que posee gran valor artístico").

Manuel Algarra lo dejó como mensaje en vida y póstumo y ahora mentarla como segunda acepción se convierte, para algunos, en una demonización. Para los mismos que, entre enmiendas con votos a favor y votos en contra y muchos golpes en el pecho, han dejado a la Constitución de la fiesta sin la denominación de lo que es su razón de ser.

Que no va a pasar nada, claro está, y que las Fallas seguirán siendo lo que son, con monumento, sin monumento, con congresistas y sin congresistas.

Hacer "un Miriam Nogueras"

El Congreso Fallero va para largo, porque los juristas Carmen Boscá y Luis Fortuny van a defender un reglamento alternativo y lo harán artículo por artículo.

Les aceptaron el artículo 1, pero los de la segunda sesión han ido todos a los leones.

Para entender lo que ocurre hay que refrescar los antecedentes: un grupo de 25 falleros, elegido por la asamblea de presidentes, presentó un Prerreglamento. Que es la base sobre el que se presentan ahora las enmiendas.

De ese texto, los servicios jurídicos municipales han advertido que, si se deja algunos de los artículos, el Ayuntamiento lo echará atrás. Es el Prerreglamento el que incluye lo de crear la figura de un secretario elegido por los falleros y cobrando sueldo que le tiene que poner la casa grande. O lo de mandar al concejal de Fallas a la nevera y que ponga un presidente ejecutivo para manejarlo con el mando a distancia. Un Prerreglamento que, lejos de simplificar las cosas, le añade más artículos: de 83 a 105.

El caso es que, que dos personas, y encima juristas, comentan la osadía presentar un texto alternativo parece que no le gusta a los elaboradores del texto base. Que ya se quejaron semanas atrás de que les habían retocado cosas en el periodo de preenmiendas.

De hecho, el veterano Ximo Roig se marcó "un Miriam Nogueras" al anunciar que "votaré en contra de todas las enmiendas que se presenten de este tipo" porque no centra el debate hacia el texto inicial.