Consternación unánime por el fallecimiento de la fallera mayor 2026 de Pintor Goya

"Ha dejado una huella tan bonita como su manera de ser. Gracias, Nerea, por tanto". Es la "eterna Fallera Mayor 2026" para la comisión de Pintor Goya, que acaba de comunicar la pérdida de su fallera mayor del presente ejercicio 2025-2026, Nerea Reyes Cuenca. Una noticia que ha caído como un mazazo en la comisión y en toda la ciudadanía fallera, tanto la del barrio de Olivereta como en el resto de la ciudad. En vísperas de su exaltación, el cuerpo ha dicho basta en una joven fallera, de 24 años, madre reciente y luchadora durante años.

Nerea quedará en el recuerdo por sus ganas de vivir, que cuando se está en la fiesta fallera, se traduce en querer vivir la fiesta y utilizarla como forma de disfrutar de cada día que pasa.

Nerea, en su primera foto de estudio de este año, previa a la exaltación / J. Cócera

"Se hizo con la comisión en nada de tiempo" aseguran. Porque Nerea había sido fallera mayor de Sainetero Arniches en 2023. Luchó mientras tanto y consiguió salir. Tanto, como que el cuerpo y el alma le pidieron ser madre, cosa que consiguió el año pasado. Y en el presente ejercicio, como la comisión vecina de Pintor Goya -está a apenas un par de cientos de metros- ofrecio su cargo de fallera mayor, ella acudió a decir "aquí estoy" para volver a vivir la vida.

Fue nombrada en junta general el pasado mes de junio y proclamada apenas un par de días después. A partir de ahí participó activamente en todas las actividades propias de los primeros meses del ejercicio, preparándose para los meses grandes del reinado. Sin embargo, la salud volvió a resentirse. El destino, como un mal aire, le fue esquivo.

Con sus presidentes, ya ejerciendo de fallera mayor. / Falla Pintor Goya

Hace apenas un mes participó, con el resto del cuadro de honor, en el pasacalle en ropa interior que organizó la comisión hermana de Pintor Stolz-Burgos. Con arrestos y con un pañuelo en la cabeza. Por supuesto, blanco, para hacer juego.

Había acudido a elegir la banda para una exaltación que, obviamente, ha tenido que ser aplazada y en los últimos actos ya solo se había visto a los infantles. Nerea estaba luchando.

Como fallera mayor de Sainetero Arniches, hace dos años / Falla Sainetero

Pesar en toda la ciudad

Cuando la vida da reveses como éste, la solidaridad de las Fallas se multiplica. Y en este caso, exponencialmente. Podía ser previsible que las fallas de Olivereta la recordaran con cariño, tanto por ser como era como por las amistades que dejó en 2023 y las ya estaba sembrando en 2026. Pero el pesar se ha extendido como mancha de aceite por la València fallera. De San José de la Montaña al Mercat de Russafa, de Exposición, Jerónima Gales o de Joaquín Costa-Burriana a la Avenida del Oeste. Cientos.

Se puede ejemplificar con su anterior comisión, la de Sainetero Arniches. "Hay personas que dejan huella, y tú, Nerea, dejaste una imborrable en todos nosotros. Siempre recordaremos tu cariño, tu entusiasmo y la luz con la que representaste a nuestra falla como Fallera Mayor 2023. Enviamos todo nuestro amor y fuerza a tu familia. Siempre formarás parte de nuestra historia, y sobre todo, de nuestro corazón".

A una niña de apenas un año le dirán, con el paso del tiempo, que su madre fue una persona con todas las ganas de vivir, con todas las ganas de dar vida y que es fallera mayor para siempre.