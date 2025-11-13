Un mes de Falleras 2026 y... tres días de descanso nada más

Se dice que ser elegida fallera mayor de València, o fallera mayor infantil, o incluso ingresar en la galería de las cortes de honor, te cambia la vida. A corto plazo, seguro que sí, y prueba de ello son los datos. Desde que fueron elegidas para llevar la representación de la fiesta, la comitiva oficial solo ha tenido tres días días sin nada que hacer; por lo menos, en lo que se considera actos públicos o derivados de las obligaciones del cargo.

Todas ellas pasaron por un periodo de "pretemporada". En julio y septiembre, como preseleccionadas. A partir de la Fonteta también empezaron a tener algunos actos y no solo las pruebas: entrevistas y las primeras tomas de medida de indumentaria.

Pero la verdadera trayectoria empieza a partir del 13 de octubre. En el momento en que se reparten los cargos -dos, falleras mayores, 24, corte de honor- asumen la agenda de la Delegación de Protocolo: las invitaciones que llegan procedentes de todo tipo de instituciones y sobre las que se aplica un cribado. A partir de ahí empieza una nueva vida para ellas, que ya había empezado a primeros de septiembre cuando adq

Un día por luto y un fin de semana festivo

Las únicas jornadas que las falleras estuvieron de día libre fueron el 29 de octubre, en el que las mayores sí que tenían la sesión de "play back", pero que se suspendió por el luto oficial al ser el aniversario de la dana, además de un inusitado fin de semana sin actividad: el 1 y 2 de noviembre, en el que el puente de Todos los Santos dejó sin actividad a la sociedad fallera más allá de actos casaleros.

83 actos en un mes

La estadística dice que, en un mes, se ha acudido a 83 actos diferentes. Empezando por la Telefonada -que no el acto en el que transitan de "no ser nada" a "ser todo"-. Y a partir de ahí, esa media de casi tres compromisos por día.

Tras la llamada de la Alcaldesa, la primera que se estrenó fue la fallera mayor, que a las nueve de la mañana del día siguiente ya estaba en Vives i Marí eligiendo el color de su espolín. Marta fue dos horas y media después. La fallera mayor infantil en solitario se ha dado solo en visitas a su indumentaria y a la exaltación de la fallera mayor infantil de Torrent.

Juntas o revueltas, por cifras

Por segmentos, ha habido 11 actos o actividades solo para Carmen Prades, seis para Marta Mercader; 23 para las dos juntas; 19 para Carmen y la corte mayor; 14 para Marta y la corte infantil y diez para la comitiva al completo.

¿Cuales son esos actos en las que han ido todas? Pues la Telefonada, la Proclamación, la Festa per a Tots, la Procesión Cívica del Marítim, una reunión con Protocolo y Medios, el desfile de Espai Indumentaria, la visita a la exposición del Gremio de Artistas Falleros y los más recientes de la Feria del Coleccionismo, la visita a los Balls al Carrer y la presentación de la Imagen Gráfica de las Fallas 2026. Así como, obligatoriamente en esta época del año, numerosas visitas y actos con los proveedores de la indumentaria oficial.

Y sumando Carmen Prades ha asistido, en 31 días -en solitario, con Marta, con la corte o con toda la comitiva-, a 63 actos. Marta Mercader no ha estado ociosa, tan solo diez actos menos, para un total de 53.

Y lo que no se ve...

A estos compromisos habría que añadirle el "reinado invisible". Porque hay muchos otros trabajos que no forman parte de la agenda. Por ejemplo, que sí que tenga la consideración de "tema de agenda" la toma de medidas de la indumentaria no quiere decir que los compromisos con los profesionales haya terminado. A partir de ahí, las falleras -normalmente además, por separado- vuelven, por ejemplo, a los talleres donde cosen los trajes para ir haciendo pruebas. Y eso, sin olvidar la visita a las tiendas de confección de particular para engrosar el vestuario propio para los actos que son de paisano, y que sobre todo en estos momentos lo es más.

Las falleras mayores tienen además más trabajo: elaborar y ensayar discursos o documentarse para ellos -que se les indica previamente-. En ese sentido, Carmen Prades es la que más exigencias tiene, en las que está dejando una excelente imagen por su capacidad de construir "de cabeza" discursos muy estructurados.

Hasta el 24, con agenda garantizada

¿Y después de celebrar el primer mes? Pues la vida continúa y sin parar. De momento, la agenda está marcada hasta el lunes 24 y todos los días, sin excepción, hay cosas. Es previsible que tengan el fin de semana, pero es que después continuarán sin solución de continuidad, incluyendo las visitas institucionales, más "play backs", la inauguración de luces de Navidad o exaltaciones.