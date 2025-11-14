Programa de Fallas 14-16 de noviembre: Bocetos y la gala "En Vena"

La presentación de bocetos de las Fallas 2026 se encuentra en plena temporada alta, dentro del programa de actividades y festejos. Este fin de semana es el turno de las de la Federación de Primera A, que abre sus puertas en el hotel Meliá Corts Valencianes este viernes y que permanecerá visible el sábado y domingo por la mañana. Pero, simultáneamente, se están celebrado la presentación y puesta en valor de proyectos en prácticamente todas las categorías. Así mismo, Algirós iniciará la serie de presentaciones conjuntas.

Mientras, los concursos oficiales de la JCF siguen su curso. Este fin de semana hay teatro, play back, la final del campeonato de petanca, los campeonatos de baloncesto y la sesión de turno de los Balls al Carrer, esta vez en la plaza de Manises.

Otra de las citas masivas importantes es el concierto "En Vena" de la falla General Llorens, que, por una causa benéfica, reúne a DJs de diferentes tendencias en Jubiocio por una entrada donativo de 10 euros.

Viernes, 14 de noviembre

19 h. En el hotel Melià Corts Valencianes, presentación de los bocetos de la Federación de Primera A

19 h. En Ministro Luis Mayans, acto de homenaje a los artistas que han plantado en la demarcación a lo largo de sus 50 años

20 h. En el hotel Melià Corts Valencianes, presentación de los bocetos del sector Algirós

20 h. Presentación de los bocetos de Pintor Salvador Abril-Pedro III el Grande.

20 h. En La Ferradura, Cena de Cortes

20.30 h. Presentación de los bocetos de Matías Perelló-Luis Santángel.

20.30 h. Presentación de los bocetos de Bilbao-Maximiliano Thous

Sábado, 15 de noviembre

9 h. En la Sala Canal. Concurso de Play Back Infantil de la Junta Central Fallera. Modalidad Grupos B

Mercado de Castilla / Molinell-Alboraia / Sierra Martés-Miguel Servet / Vicente Sancho Tello-Chile / Náquera-Lauri Volpi / Aras de Alpuente-Castell de Pop / Plaza de la Morería / José Soto Micó-Síndico Mocholi

9.30 h. En Cra. San Luis-Dr. Waksman, VII Trofeo Vicente Vila de pilota valenciana.

10 h. - 14 h. / 16 h. - 20 h. En el hotel Melià Corts Valencianes, exposición de bocetos y maquetas de la Federación de Primera A

10.30 h. En la Sala Flumen. Teatre Faller. Sainete. Maestro Aguilar-Matías Perelló. “Fora de Joc”

12 h. Sarao en la falla Arrancapins

12.30 h. En la Sala Flumen. Teatre Faller. Sainete. Duque de Gaeta-Pobla de Farnals. “Aixó ho pague jo!”

12.30 h. En Cra. San Luis-Dr. Waksman, festival de bailes regionales.

16 h. En Jubiocio, Gala Música En Vena, benéfica para la investigación contra el cáncer colorrectal y tumores sólidos. Con la participación de Raúl Platero, José Coll, David Díaz, Peligroso Morgan, Malvasa, Rascayú y Sentencia.

17 h. – 21 h. En San Juan Bosco, tardeo La Ruta, en colaboración con las fallas Músico Espí, Diputada Clara Campoamor y Padre Viñas.

Cartel de la fiesta En Vena / RLV

19 h. Gala del 75 aniversario de la falla Fray J. Rodríguez-Pintor Cortina

19 h. Presentación de los bocetos de Serranos-Plaza de los Fueros

20 h. En la demarcción de Nuestra Señora del Socorro, actuación de los grupos de baile de las fallas Pintor Segrelles, Obispo Amigó-Cuenca y Jesús-San Francisco de Borja.

22.30 h. En Berni Catalá, concierto Un Beso y una Flor, tributo a Nino Bravo.

Domingo, 16 de noviembre

Todo el día. En l’Alquería del Basket, campeonatos de Baloncesto de la JCF

Toda la mañana. En la Plaza de Manises, Balls al Carrer.

Norte-Dr. Zamenhoff / Federico Mistral-Murta / Doctor García Brustenga-Vicente Barrera Cambra / Isabel de Villena-Gregorio Gea / Barrio Quint-Pizarro / Barrio de San José / Av. Burjassot-Joaquín Ballester

10 h. En el Parque del Oeste, final del campeonato de petanca de la JCF

10 h. - 12 h. En el hotel Melià Corts Valencianes, exposición de bocetos y maquetas de la Federación de Primera A

11.30 h. En la Basílica, Ofrenda de la falla El Parotet con motivo de su 25 aniversario.

11 h. Pasacalle conmemorativo del Centenario de la falla Creu i Mislata, con la participación de la Nova Muixeranga d’Algemesí, el Grup de Danses Creu i Mislata y el Grup de Danses Santa Bárbara. Al acabar, descubrimiento de la placa conmemorativa del Centenario dedicada por el Ayuntamiento.

12 h. En San José de la Montaña-Teruel, Quinto y Tapa de la serie "El Botànic se va de tapas"

12 h. En Pintor Segrelles, aperitivo de la serie“Picaeta Fest”