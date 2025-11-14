La Primera A exhibe bocetos para 1,2 millones en Fallas
La Federación exhibe este fin de semana los proyectos que plantarán en marzo, con 17 diseños a falta de completar con la Avenida del Oeste
La Federación de Fallas de Primera A sumó ayer sus propuestas para la categoría de plata, un complemento básico para lo que es la alta competición. El escalón inmediatamente inferior a la Especial tiene su propio ecosistema, es extremadamente competitiva y se caracteriza por la más que generosa apuesta económica, que cada año aumenta. Si hasta no hace mucho se hablaba de ellas como «las fallas del millón de euros», esta cifra sube exponencialmente: este año ya son 1,2 millones.
La Federación ha dejado bocetos y maquetas a exposición pública durante todo el sábado y el domingo por la mañana en el hotel Meliá Corts Valencianes para ser contempladas por todo aquel que lo desee. Y lo que van a ver son propuestas lógicas de cuerdo con la normalidad vigente.
Un inconveniente... o una ventaja
Tienen un inconveniente respecto a la Especial. Previsible: son más pequeñas. De acuerdo. Euros son metros. Pero habría que preguntarse si eso es un inconveniente. O si es una ventaja: con menos disponibilidad económica son más fáciles de ver. No son una sucesión ingente de remates, contrarremates y elementos de pequeño tamaño que abigarran a las hermanas mayores.
Da la sensación, eso sí, que a poco que pudieran, lo harían. Porque la tentación a "lo que se lleva" es grande. Boceto en la mano, hay amagos de rellenar y rellenar compulsivamente, como las hermanas mayores. Y, de hecho, una vez se planten, estarán más llenas de lo que deja entrever ahora el sufrido papel. Espartero, por ejemplo, los vigentes campeones, muestran boceto pero da la sensación de que luego "habrá más", como pasó el año pasado.
En cualquier caso, son fallas que pueden ser más comprensibles, donde el mensaje podría llegar a captarse con más facilidad, que es lo que se le supone al arte efímero. Estas participantes son casi todas las propuestas de la categoría de plata: falta aún la Avenida del Oeste para completar el de fallas de plata. Para ser también apasionante.
Sección Primera A de las Fallas 2026
Espartero-Ramón y Cajal - Vicente Martínez Aparici - 104.000 €
Ribera-Convento Sta. Clara - Miguel Santaeulalia Serrán - 100.000 €
Maestro Gozalbo-Conde Altea - David Sánchez Llongo - 99.000 €
Grabador Esteve-Cirilo Amorós - Paco Giner Núñez - 95.000 €
Avenida del Oeste - Paco Torres - 90.000 €
Conde Salvatierra-Cirilo Amoros - José Ramón Devis - 80.000 €
Císcar-Burriana - Ernesto Cimas - 78.000 €
Sta. Genoveva Torres-A. Tolsá - Oscar Dols - 70.000 €
Mercado Central - Palacio i Serra - 57.000 €
Islas Canarias-Trafalgar - Vicente Herrando - 51.000 €
Arzobispo Olaechea-S. Marcelino - SacabutxART - 50.000 €
Merced - Art En Foc - 50.000 €
S. Vicente-Periodista Azzati - Juane Cortell - 48.000 €
Justo Vilar-Mercado del Cabanyal - Xavier Herrero - 46.000 €
Jerónima Galés-Litógrafo Pascual y Abad - Luís Espinosa - 45.000 €
Linterna-Na Robella- - Fernando Llopis - 45.000 €
Quart-Palomar - Enrique Cardells Martínez - 45.000 €
Quart Extramuros-Velázquez - Víctor Hugo Giner - 40.000 €
