Las Fallas que vienen del Este de Europa
Luis Oliag-Mariola visita las fallas que harán sus artistas checo y búlgara, que sumaron un gran éxito en 2025
La visita de la comisión al taller marca un nuevo episodio en el calendario de la comisión de Luis Oliag-Mariola-Granada, que pondrá en escena en 2026 la misma combinación de artistas que en 2025 y que es verdaderamente insólita: que las fallas las plantan un matrimonio: él, la falla grande; ella, la infantil. Si a esto se le añade que él es de origen checo y ella es búlgara, la singularidad se multiplica.
Así, la falla grande es obra de David Malucha mientras que Teodora Chichanova es la responsable de la falla infantil. Obviamente, el trabajo es interrelacionado, pero cada uno firma y hace de su nombre su propia marca.
De ambos, Malucha es el último en llegar al mundo de los artistas que firman proyectos. Anteriormente ya había trabajado en equipos multidisciplinares en fallas de alto nivel, pero fue el año pasado cuando, definitivamente, se estableció como autor.
Tedi, diez años de éxitos
Teodora Chichanova lleva ya más de diez años haciendo fallas y su irrupción en 2017 fue todo un shock, puesto que se trataba de la primera mujer y además foránea, que se presentaba -tras un metódico proceso de aprendizaje- firmando fallas y haciéndolo además con buen tino. A lo largo de la última década se ha convertido en una imprescindible en el escalafón y en 2024 plantó su primera falla grande, saldada con primer premio de sección, en Hellín-Giménez y Costa. En aquella ocasión, ambos desfilaron en la Ofrenda con la comisión de La Torre, con la que mantienen la estupenda relación. El pasado mes de mayo, la propia Teodora intervino en la realización de la Cruz de Mayo del barrio, dedicada a la dana.
Este año se estrenan en Primera B
En 2026 da (dan ambos, aunque quien será la responsable, como agremiada, es ella) un salto muy selectivo al plantar por primera vez una falla grande de Primera B, en Doctor Collado.
El año pasado, éxito rotundo
Malucha y Chichanova tuvieron un éxito rotundo en esta misma comisión el pasado mes de marzo: Teodora ganó en falla infantil y David fue segundo con la falla grande, con dos monumentos en categorías modestas. El próximo marzo, la falla grande estará en Octava A y la infantil, en Vigésima.
Un chileno en el "top" de la clasificación infantil
Artistas de origen foráneo ya son habituales ya hace años. Y, de hecho, algunos de ellos están instalados en la élite. En las próximas fiestas, el monumento infantil más caro será realizado por un chileno de origen balcánico: Zvonimir Ostoic, "Zeta", un especialista en decoración y escenografía que lleva muchos años formando parte de los equipos artísticos más exigentes y competitivos, pero que en los últimos ejercicios ya había empezado a firmar fallas, como Isabel la Católica-Cirilo Amorós o l'Antiga de Campanar, y que ahora da el salto ya a acometer una falla infantil de primer nivel.
En la Especial grande también hay un artista larguísima trayectoria y de origen paraguayo: Néstor Ruiz, mitad de la sociedad que forma con Salva Banyuls, y que este año repiten en Exposición-Micer Mascó.
