Fallas al día Noviembre | Las mismas, con un ratito de diferencia

Abundando en la Cena de Cortes, sirvió para dar la bienvenida a la sociedad a Berta Peiró y la corte 2025. Porque, tal como os contamos, solo se puede asistir a la cena como tal cuando ya no se está en ejercicio.

Berta y la corte se estrenaron en la Cena de Cortes / Germán Caballero

También hay que poner y bien grande esta foto: la de las organizadoras, las falleras de 2014, con sus familias. Una vez superado el reto de sacar adelante el festejo -mucho más complejo de lo que se puede imaginar- han cedido el testigo a las de 2012.

Las organizadoras, las falleras de 2014, con sus padres / Germán Caballero

