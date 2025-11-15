Fallas al día Noviembre | Las mismas, con un ratito de diferencia

En Directo
"Manual de Formes Falleres" es el proyecto que presentará Javier Valiente en la Plaza del Patriarca. El diseñador, que está haciendo sus pinitos en la plástica fallera "llevando lasideas gráficas al mundo real", presenta un proyecto basado en formas, volúmenes y colores. Lo califica de "diseño puro convertido en objeto y experiencia". Javier Valiente fue hace unos meses uno de los candidatos a plantar la falla municipal.
Abundando en la Cena de Cortes, sirvió para dar la bienvenida a la sociedad a Berta Peiró y la corte 2025. Porque, tal como os contamos, solo se puede asistir a la cena como tal cuando ya no se está en ejercicio.
También hay que poner y bien grande esta foto: la de las organizadoras, las falleras de 2014, con sus familias. Una vez superado el reto de sacar adelante el festejo -mucho más complejo de lo que se puede imaginar- han cedido el testigo a las de 2012.
"Pop Corn-amentes" es la apuesta de Cádiz-Dènia de la mano, por segundo año, de Víctor Navarro, quien el año pasado les dio un buen sexto premio. La falla infantil abre nueva etapa. Tras buenos años de Sevior&Priol, ahora jugarán la baza de Rubén Canet, con "Estant a l'altura".
El viernes fue uno de esos días de reto para la comitiva oficial. Por la tarde acudieron a la presentación de proyectos de Primera A. La visita y bienvenida de las comisiones la hicieron antes de empezar el acto porque y, tras la parte protocolaria y la inauguración -el corte de cinta- se marcharon. Porque en poco más de dos horas, tenían que mudar completamente la piel -y el pelo- para acudir a la Cena de Cortes. Y además, ya cenadas porque, como ya os explicamos, las falleras vigentes, acuden solo a ser recibidas y participar en la rifa y la fiesta. El concepto "cenar" lo harán cuando hayan pasado ya a ser parte de la galería de ilustres. Todo un reto organizativo porque ya el sábado por la mañana volvía la agenda.
Agenda del Sábado, 15 de noviembre
9 h. En la Sala Canal. Concurso de Play Back Infantil de la Junta Central Fallera. Modalidad Grupos B
- Mercado de Castilla / Molinell-Alboraia / Sierra Martés-Miguel Servet / Vicente Sancho Tello-Chile / Náquera-Lauri Volpi / Aras de Alpuente-Castell de Pop / Plaza de la Morería / José Soto Micó-Síndico Mocholi
9.30 h. En Cra. San Luis-Dr. Waksman, VII Trofeo Vicente Vila de pilota valenciana.
10 h. - 14 h. / 16 h. - 20 h. En el hotel Melià Corts Valencianes, exposición de bocetos y maquetas de la Federación de Primera A
10.30h. En la Sala Flumen. Teatre Faller. Sainete. Maestro Aguilar-Matías Perelló. “Fora de Joc”
12 h. Sarao en la falla Arrancapins
12.30 h. En la Sala Flumen. Teatre Faller. Sainete. Duque de Gaeta-Pobla de Farnals. “Aixó ho pague jo!”
12.30 h. En Cra. San Luis-Dr. Waksman, festival de bailes regionales.
16 h. En Jubiocio, Gala Música En Vena, benéfica para la investigación contra el cáncer colorrectal y tumores sólidos. Con la participación de Raúl Platero, José Coll, David Díaz, Peligroso Morgan, Malvasa, Rascayú y Sentencia.
17 h. – 21 h. En San Juan Bosco, tardeo La Ruta, en colaboración con las fallas Músico Espí, Diputada Clara Campoamor y Padre Viñas.
19 h. Gala del 75 aniversario de la falla Fray J. Rodríguez-Pintor Cortina
19 h. Presentación de los bocetos de Serranos-Plaza de los Fueros
20 h. En la demarcción de Nuestra Señora del Socorro, actuación de los grupos de baile de las fallas Pintor Segrelles, Obispo Amigó-Cuenca y Jesús-San Francisco de Borja.
22.30 h. En Berni Catalá, concierto Un Beso y una Flor, tributo a Nino Bravo.
