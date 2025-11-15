Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fallas al día Noviembre | Las mismas, con un ratito de diferencia

Las noticias de la fiesta

Carmen y la corte, durante la tarde-noche del viernes

Carmen y la corte, durante la tarde-noche del viernes / Fotofilmax

Moisés Domínguez

Moisés Domínguez

València

Las Fallas llegan al ecuador del mes cargadas de noticias

  1. Consternación unánime por el fallecimiento de la fallera mayor 2026 de Pintor Goya
  2. El arbolado convertirá la plaza del Ayuntamiento en un refugio climático: 'Habrá tres grados menos en verano
  3. El ayuntamiento adquiere un edificio en Patraix que ya tenía los 39 pisos reservados
  4. Compromís denuncia que los maceteros verdes de la plaza del Ayuntamiento de València están abandonados en un solar
  5. El bando fallero prohíbe las verbenas nocturnas en tres comisiones del casco histórico y recomienda no hacerlas a toda Ciutat Vella y Russafa
  6. València aprueba torres de hasta 16 alturas para viviendas y apartamentos turísticos en el aparcamiento del Carrefour de Campanar
  7. Pueblos de la dana y colegios se interesan por los maceteros y olivos de la plaza del Ayuntamiento de València
  8. El gobierno de Catalá asegura los maceteros y los olivos retirados de la plaza Ayuntamiento 'no están abandonados

