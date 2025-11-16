Fallas al día Noviembre | Una boda en la que "Algo no Falla"

La comitiva oficial tuvo un domingo, por lo menos, relajado: dos visitas, ambas por la mañana, ambas de deportes y ambas con outfit con vaqueros. De esas habrán pocas oportunidades a lo largo del año.

Carmen y la corte mayor acudieron primero a la final del campeonato de petanca en el Parque del Oeste.

Los juradores de petanca, en acción / Fotofilmax

En este campeonato hicieron lanzamiento de honor. Si quieres verlo... lo puedes ver pinchando aquí abajo el enlace de instagram.

Y después se unieron a las infantiles para ver, en l'Alquería del Bàsquet, las finales de baloncesto.

La comitiva, en el campeonato de baloncesto de la JCF / Fotofilmax