Fallas al día Noviembre | Una boda en la que "Algo no Falla"

Agenda del Lunes, 17 de noviembre
20 h. Inauguración de la exposición del 50 aniversario de la falla Ministro Luis Mayans. Continuará hasta el día 21 en que se inaugurará la exposición de indumentaria.
- Hoy hay convocada una reunión para completar el calendario del Concurso de Presentaciones.
- Hoy empieza la inscripcion en el concurso de Declamación de la Junta Central Fallera. Y hay de plazo hasta el 12 de diciembre en todas sus modalidades: Senior, Juvenil e Infantil -en sus tres modalidades por grupos de edad-.
- Hoy termina la inscripción del concurso de belenes.
Mañana comienza la categoría reina del Teatre Faller, la Primera. No en la sala Flumen, donde han tenido lugar hasta ahora -e incluso seguirán coexistiendo- el resto de categorías. La sección se marcha a la Rambleta, donde Doctor Olóriz será la primera que se ponga en marcha. Mañana, a las 21.30 horas.
La comitiva oficial tuvo un domingo, por lo menos, relajado: dos visitas, ambas por la mañana, ambas de deportes y ambas con outfit con vaqueros. De esas habrán pocas oportunidades a lo largo del año.
Carmen y la corte mayor acudieron primero a la final del campeonato de petanca en el Parque del Oeste.
Y después se unieron a las infantiles para ver, en l'Alquería del Bàsquet, las finales de baloncesto.
El colectivo "Algo Falla" ha vuelto a reunirse. Pero no para volver a plantar alguna de esos proyectos mancomunados que elaboraron durante un par de años (en Tomasos-Carlos Cervera y en San Vicente-Amparo Iturbi). Ahora lo hicieron por la boda de uno de ellos: José Fuster. La foto es impagable con sus respectivas parejas y con todo el atrezzo imaginable (alguna peluca y algún sombrero... en fin). Por ahí andan los "sacabutxes" José Enrique Giménez y Vicente Torres y también Mario Pérez, Joserra Lisarde y Santi Muñoz para cumplimentar al novio y a Miriam.
Emotivo y entrañable el acto de homenaje de la falla Ministro Luis Mayans-Platero Suárez a los artistas falleros que han plantado en su demarcación durante el primer medio siglo de vida. Obviamente, no eran todos, pero la verdad es que la convocatoria fue todo un éxito. A lo largo de su historia, la comisión presenta una más que estimable hoja de servicios tanto en calidad de artistas como en calidad de premios.
Todos ellos recibieron de recuerdo una copia en 3D de un elemento icónico de la comisión: la barca que -sin ser una comisión del Marítimo ni nada parecido- forma parte de su escudo.
Agenda del Domingo, 16 de noviembre
Todo el día. En l’Alquería del Basket, campeonatos de Baloncesto de la JCF
Toda la mañana. En la Plaza de Manises, Balls al Carrer.
- Norte-Dr. Zamenhoff / Federico Mistral-Murta / Doctor García Brustenga-Vicente Barrera Cambra / Isabel de Villena-Gregorio Gea / Barrio Quint-Pizarro / Barrio de San José / Av. Burjassot-Joaquín Ballester
10 h. En el Parque del Oeste, final del campeonato de petanca de la JCF
10 h. - 12 h. En el hotel Melià Corts Valencianes, exposición de bocetos y maquetas de la Federación de Primera A
11.30 h. En la Basílica, Ofrenda de la falla El Parotet con motivo de su 25 aniversario.
11 h. Pasacalle conmemorativo del Centenario de la falla Creu i Mislata, con la participación de la Nova Muixeranga d’Algemesí, el Grup de Danses Creu i Mislata y el Grup de Danses Santa Bárbara. Al acabar, descubrimiento de la placa conmemorativa del Centenario dedicada por el Ayuntamiento.
12 h. En San José de la Montaña-Teruel, Quinto y Tapa de la serie "El Botànic se va de tapas"
12 h. En Pintor Segrelles, aperitivo de la serie“Picaeta Fest”
Quince años lleva ya la familia Sales en Camino de Moncada-Pintor Jacomart, consumando el relevo de padre a hijo, de Sales Asián a Sales Marco. La hoja de servicios, en materia de premios no puede ser más peculiar, porque igual en algunas ocasiones se han quedado con el sufrido "sin premio", también suma hasta cinco primeros premios entre falla e ingenio. Son puestas en escena, eso sí, que llaman la atención, notándose el aire fresco de un artista joven. El mundo de los cuentos formará un hilo argumental conjunto.
"Manual de Formes Falleres" es el proyecto que presentará Javier Valiente en la Plaza del Patriarca. El diseñador, que está haciendo sus pinitos en la plástica fallera "llevando lasideas gráficas al mundo real", presenta un proyecto basado en formas, volúmenes y colores. Lo califica de "diseño puro convertido en objeto y experiencia". Javier Valiente fue hace unos meses uno de los candidatos a plantar la falla municipal.
Abundando en la Cena de Cortes, sirvió para dar la bienvenida a la sociedad a Berta Peiró y la corte 2025. Porque, tal como os contamos, solo se puede asistir a la cena como tal cuando ya no se está en ejercicio.
También hay que poner y bien grande esta foto: la de las organizadoras, las falleras de 2014, con sus familias. Una vez superado el reto de sacar adelante el festejo -mucho más complejo de lo que se puede imaginar- han cedido el testigo a las de 2012.
Si queréis ver la galería al completo, está aquí:
