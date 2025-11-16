La fiesta de gratitud de Berta Peiró

"Continuemos el viaje". Pero ahora es de otra manera. El proceso de deceleración de las falleras que han estado durante un año en lo más alto de la fiesta incluye diferentes presencias públicas y lo que se conoce como los "homenajes". Es decir, las fiestas que se organizan por, con y a través de la comisión y que sirven a la fallera para agradecer a quienes han estado cerca y a la falla de turno para decirle que estás de vuelta a casa y lo bien que nos has representado. Son actos que tienen una fórmula consolidada a lo largo de los años: la protagonista, en el foco del escenario escuchando discursos y disfrutando de audiovisuales que recuerdan cómo ha sido el año de sus vidas. Las falleras acuden, salvo circunstancias de fuerza mayor, tanto al de mayores como al de infantiles, lo que les garantiza una agenda bastante llena durante los meses posteriores a este particular cambio de registro que supone volver a la vida civil.

El de Berta Peiró ha sido de los primeros, porque si bien las infantiles sí que han celebrado ya bastantes en el primer mes "desconexión", las mayores sólo habían celebrado antes el de Carolina Torres. La fallera mayor de València de 2025 reunió a su gente, encabezados por la comisión, Ripalda-Beneficencia-San Ramón, para materializar ese acto de recuerdo y gratitud.

La fiesta tuvo como presentador al concejal Juan Carlos Caballero y a él acudieron también tanto -por lógica- el concejal de Fallas Santiago Ballester como María José Ferrer. También hizo su aparición la fallera mayor vigente, Carmen Prades, dentro de la habitual ronda de compromisos de un sábado de noviembre.

La comisión también subrayó el vínculo tan estrecho que ha unido a Berta con ellos mismos. Berta forma parte de varias generaciones de falleros de la misma, fue su fallera mayor en el 150 aniversario y recuperó el cargo de fallera mayor de València 90 años después de su antecesora. Berta destacó en su discurso precisamente esa sensación de cercanía, de haberlos visto en numerosas ocasiones apoyándola.

La alfombra roja de la Cena de Cortes 2025 /

Todo ello, salteado con los discursos y el remate del suyo propio. Teóricamente, para cerrar una etapa, pero solo a medias: por el cargo que ha ocupado, seguirá siendo un rostro habitual en todo tipo de eventos falleros, sea como presentadora, mantenedora, jurado o, simplemente, invitada o participante. La vida continúa, pero el cargo se mantiene, aunque sea a partir de ahora de otra forma. Apelando a esa máxima de que, de fallera mayor de València nunca se es "ex".