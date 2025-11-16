Serranos-Plaza de los Fueros convierte en falla a la estatua callejera "Ejecutivo por el Mundo"

La comisión de Serranos-Plaza de los Fueros lleva desde hace años el ingenio y gracia en el ADN. No solo son pioneros a la hora de formar parte de la Federación de estas características falleras, sino que lo demuestran año a año con apuestas estéticas siempre originales, muy de autor.

Este año tocaba estreno de taller, que es el de Juane Cortell, un especialista en este tipo de ideas. Para el mes de marzo llamará la atención no solo por el mensaje, sino por el concepto.

"Cap a cap lloc" es un proyecto multidisciplinar que cuenta con el guion de Diego Giner y Roberto Roig, con dibujo de Mario Cortell y la colaboración y la puesta en escena de Ejecutivo por el Mundo, un artista urbano -una estatua callejera- en el que se basa la figura principal: un ejecutivo apresurado -incluyendo la corbata hacia atrás, empujada por viento imaginario-, a cuyos pies corre también la sociedad hacia esa ninguna parte que caracteriza el presente.

El proyecto se plantará a los pies de las torres, generando, como siempre, una de las mejores plásticas que pueden verse en la ciudad.

Para Juane es una de las fallas con las que vuelve en pleno vigor a València, ciudad en la que reapareció el año pasado de la mano de Federico Mistral-Murta. De hecho, además de este proyecto, que militará en Segunda A, plantará por primera vez en Primera A de la mano de San Vicente-Periodista Azzati.

Diez primeros premios de Ingenio y Gracia

A lo largo de su historia, Serranos-Plaza de los Fueros ha ganado diez veces el primer premio de Ingenio y Gracia. Lo han hecho de la mano de Vicente Pallardó (1961, 1962 y 1963), Vicente Almela (1990, 1991, 1994 y 1996) y José Miguel Ballester (2011, 2012 y 2014)

La infantil, con "monstruos"

La falla infantil corre a cargo de un clásico en la demarcación, David Ojeda, que plantará su octavo proyecto y nuevamente en la Sección Primera. En esta ocasión, su proyecto estará dedicado a los monstruos valencianos. Esas figuras de cuento y leyenda que deberían formar parte del imaginario local y no los importados.

Sección Segunda A de las Fallas 2026

Zapadores-Vicente Lleó - SacabutxART - 27.500 €

Jesús-S. Francisco de Borja - Paco Torres - 27.500 €

Pie de la Cruz-Juan de Vilarrasa - Ximo Esteve Mares - 27.000 €

Reino de Valencia-S. Valero-Gregorio Mayans -Pintor Salvador Abril - Luis Espinosa Olmos - 27.000 €

Isabel la Católica-Cirilo Amorós - Art En Foc - 27.000 €

Felix Pizcueta-Cirilo Amorós - Ximo Martí Fernández - 27.000 €

Dr. García Brustenga - Vicente Barrera Cambra - Vicente García Pérez - 25.500 €

Carrera Malilla-Ingeniero Joaquín Benlloch - García Ribes Artes Plasticas - 25.000 €

Marqués de Montortal-Berni Catalá - Luis Espinosa Olmos - 25.000 €

Molinell-Alboraia - Ximo Martí Fernández - 24.500 €

Reina-Paz-S. Vicente - Manuel Algarra Viguer - 24.100 €

Serranos-Pza. Fueros - Juane Cortell Dasca - 24.000 €

Albacete-Marvá - Sergio Carrero Melián - 23.650 €

Industria-Santos Justo y Pastor - Pasky Roda - 23.000 €

Pintor Salvador Abril-Peris y Valero - Sergio Musoles - 23.000 €

Pintor Maella-Av. Francia - Falles I Fogueres (Martínez Vello) - 22.024,20 €

S. José de la Montaña-Teruel - Pau Soler Marchante - 21.000 €