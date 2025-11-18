Las comisiones votan mantener la verbena el sábado de Fallas

Se esperaba con cierto interés la asamblea de presidentes de falla correspondiente al mes de noviembre porque en la misma debía votarse cuándo celebrar las verbenas del último fin de semana. El Bando había dictaminado que sería el sábado 14 de marzo hasta que, hace dos meses, algunas comisiones pusieron objeciones atendiendo a que las habían contratado el domingo 15, pensando que irían una detrás de otra hasta el sábado 18 y se encontraron que el Bando de Fallas daba un "salto", por otra parte lógico: fiesta verbenera el sábado 14, descanso el 15 -este año, para acabar de plantar la falla- y serie continuada el 16, 17 y 18. Además, lógicamente, del Prefallas del sábado 7.

Tras un corto debate, se optó por mantener las fechas por amplia mayoría, con apenas 12 votos a favor del cambio y 86 a mantener las fechas previstas.

Río Segura-Horno de Alcedo y Avenida Burjassot son los que habían presentando la alegación. Fue la presidenta de esta última la primera que intervino. Y reconoció que, como se veía venir que la verbena de la discordia se mantendría en el sábado 14, "he rescindido un contrato y firmado uno nuevo", pero como le daba tiempo, pidió debatirlo "por interés propio". La presidenta del Forn d'Alcedo también intervino para reivindicar su particularidad "si son dos o tres fallas, pocas personas y barrios alejados, como en mi caso". Y más "porque en nuestro caso, el 14 es el día de infantiles y los mayores no aparecemos más que para montar la falla". Y apelando a que "igual que hay tres comisiones que se les ha dicho que solo pueden celebrar vespertinas" -las de Ciutat Vella- se respete "esta particularidad". Ballester le dijo que "es que entonces abrimos una puerta peligrosísima. Este año son tres, al siguiente igual son quince".

Otra intervención la defendió diciendo que "en 2015, la combinación fue la misma y las verbenas fueron el domingo 15. ¿Por qué ahora se cambia?". Curiosamente, la queja procedía de una comisión de Mislata, a la que el Bando de Fallas no le afecta.

Retraso en la entrega de permisos

El concejal Santiago Ballester mostró también su inquietud porque los plazos para presentar los permisos de ocupación de calle van muy lentos: finaliza el día 30 y, a estas alturas, apenas 116 comisiones han entregado la documentación para tener zona de fuegos, carpa y demás. Este plazo, hay que recordarlo, es inamovible, sin plazos de gracia.

En otras ocasiones ha sucedido lo mismo y finalmente, casi de milagro, todas o casi todas cumplen. Pero Ballester recordó que, cuanto más pronto se presenta, más pronto se recibe o la autorización o la negativa para poder presentar alegaciones o documentos que falten.

Rifirrafe con la falla Universitat Vella

La comisión de Universitat Vella mostró su disconformidad con la imposibilidad para celebrar verbenas nocturnas "porque vulnera diferentes disposiciones, porque ni se nos ha comunicado ni hemos podido ni presentar alegaciones ni se han presentado pruebas para ello. Incluso se ha afirmado desde la web del Ayuntamiento se habla de una reunión a la que ni se nos convocó ni acudimos, tal como se dice en la misma. No tenemos ninguna sanción, nuestras verbenas son dentro de la carpa y rechazamos el señalamiento contra nuestra comisión". Y estaban dolidos, además, por aparecer su nombre, el de la comisión, en el Bando.

Ballester fue muy duro en la réplica: "cuando tengas el informe de Policía verás que es no para que no tuviérais tardeo, sino que no tuvierais ni verbena de ningún tipo. Ya os lo dije el año pasado y no nos hicisteis ni caso. Más aún: os habéis salido". Conforme la presidenta replicó le enumeró que "estáis anclando la falla en agujeros nuevos en el suelo y sobre edificios que son Patrimonio. Que esto no es solo una queja vecinal". Ambas partes quedaron en reunirse.