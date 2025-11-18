Las Fallas decidirán qué día celebran su verbena de fin de semana en 2026

La asamblea de presidentes del mes de noviembre tendrá que resolver una cuestión planteada desde las propias comisiones: cambiar o no la fecha de una de las verbenas clave del año, como es la del fin de semana previo a las fiestas.

La votación viene motivada por la reclamación realizada por algunas comisiones, y materializada, por procedimiento, en dos solicitudes presentadas por otras tantas comisiones.

Lo que se pide, en esencia, es eliminar la verbena del sábado 14 y pasarla al domingo 15, aunque una de las propuestas pide utilizar como posible eliminación la verbena del "prefallas", la del 8 de marzo.

La disyuntiva se planteó hace dos meses por la falla Padre Carbonell, que lo pedía porque ya tenía la orquesta contratada para el 15 y se encontró con que el Bando de Fallas no incluye este día como hábil para verbenas y tardeos.

Ejercicio de lógica

En el debate se le cuestionó cómo podía haber previsto esa contratación teniendo en cuenta que, calendario en la mano y sabiendo que las noches de verbenas son siempre cinco, el ejercicio de lógica indicaba que serían el 8 (por ser sábado), el 14 (por ser sábado) y la serie 16, 17 y 18.

También se adujo que, en esa situación de duda, cómo puede programarse una verbena en domingo que es noche de plantà cuando, teóricamente, la atención de los falleros debe estar en acompañar al artista en el que, en teoría, debe ser momento culminante del ejercicio fallero.

Ya en aquel momento, la presidenta de Benicalap replicó que en su comisión, verbenas aparte, apuestan por la falla -es verdad-, mientras que la otra comisión que ha presentado carta, la del Forn d'Alcedo, argumenta que ellos, el día 14, lo dedican íntegramente a los infantiles y que el 15, para cuando empieza la verbena, la falla está totalmente plantada.

No se pueden hacer "lotes"

Hay otra opción que se planteó en la asamblea previa a ésta: ¿no se podría elegir entre una fecha u otra, que cada comisión pudiera decidir si la hace el sábado 14 o el domingo 15? -es decir establecer dos "lotes"- En ese sentido, el concejal Santiago Ballester ya advirtió que esa alternativa es imposible por una cuestión del operativo de Policía Local: no se pueden establecer dos para otros tantos días, por lo que la votación será una disyuntiva: o el 14 o el 15. Todo parece indicar que la postura que ganará será la del mantener el sábado 14 (que la mayoría tiene contratada), tal como está establecido ahora mismo en el Bando de Fallas, pero dependerá de la opinión de los presidentes.