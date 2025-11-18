Fallas al día Noviembre | ¿La reconoces?

Agenda del Martes, 18 de noviembre

17 h. - 20.30 h. Donación de Sangre en el casal de San Ignacio de Loyola-Jesús y María (Gabriel Miró, 36)

20 h. En Lepanto-Guillem de Castro, inauguración de la muestra de revistas falleras a través de sus portadas. Continuará los días 19, 20 y 21, con aperturas a las 19 horas.

20 h. En Av. Burjassot-Joaquín Ballester, inauguración de la semana cultural con exposición permanente dedicada a la Cerámica de Manises

21.30 H. En La Rambleta, Teatre Faller. Primera Categoría. Doctor Olóriz-Arzobispo Fabián y Fueron. “Baix la Neu”