Fallas al día Noviembre | ¿La reconoces?

Agenda del Martes, 18 de noviembre
17 h. - 20.30 h. Donación de Sangre en el casal de San Ignacio de Loyola-Jesús y María (Gabriel Miró, 36)
20 h. En Lepanto-Guillem de Castro, inauguración de la muestra de revistas falleras a través de sus portadas. Continuará los días 19, 20 y 21, con aperturas a las 19 horas.
20 h. En Av. Burjassot-Joaquín Ballester, inauguración de la semana cultural con exposición permanente dedicada a la Cerámica de Manises
21.30 H. En La Rambleta, Teatre Faller. Primera Categoría. Doctor Olóriz-Arzobispo Fabián y Fueron. “Baix la Neu”
Un reencuentro a través de las redes sociales: la falla Ingeniero José Sirera celebró la proclamación de su fallera mayor, Marina Berzal, y lo acompañó de una serie de fotografías posando con todas las mesas de la comisión. Y en una de ellas encontramos a Nerea López, la fallera mayor infantil de 2022, convertida ya en una adolescente incorporada ya al censo de adultos tras haber superado los 14 años.
¿Son mucho cuatro años? Bueno, no tenéis más que echar un vistazo a las primeras fotos de Nerea, el día de la Telefonada. El tiempo vuela, porque parece que fue ayer.
"Una sátira divertida y actual que nos hará reconocernos en medio de ese mundo de tribus que conviven cada día por nuestras calles". Esa es la explicación de "Tribus Urbanes", la primera experiencia de Miguel March para la comisión de Oltá-Juan Ramón Jiménez.
Para la infantil, una graciosa farsa sobre la agenda post-clases: "Estréscolar". "Cada día una actividad nueva y menso tiempo para lo más importante: ser niños".
Pedro Cabanes-Conde Lumiares presentará el próximo mes de marzo a David San Ruperto por partida doble. Lo hará, boceto en mano, con una de las propuestas más convencionales que hasta ahora ha plantado en la ciudad. El artista lleva una buena trayectoria, que inició con experimentación en toda la extensión de la palabra en Lepanto-Guillem de Castro. Después ha presentado cosas bastante interesantes en demarcaciones como La Fonteta o Ciudad de Córdoba.
Matías Perelló-Luis Santángel ha presentado sus proyectos este fin de semana. Desde que dieron su gran salto social han alcanzado su, de momento, techo en la sección Segunda B, en la que este año tendrán un nuevo artista: Ilusión Artística, que no es otro que Juan Carlos Molés acompañado de Mar Padilla. Presentan el proyecto "Metamorfosis".
Para la falla infantil repiten con José Daniel Campillo, que reapareció en València el año pasado con buen tono. Presentará el proyecto "El Món dels Somnis".
La comitiva oficial tuvo un domingo, por lo menos, relajado: dos visitas, ambas por la mañana, ambas de deportes y ambas con outfit con vaqueros. De esas habrán pocas oportunidades a lo largo del año.
Carmen y la corte mayor acudieron primero a la final del campeonato de petanca en el Parque del Oeste.
En este campeonato hicieron lanzamiento de honor. Si quieres verlo... lo puedes ver pinchando aquí abajo el enlace de instagram.
Y después se unieron a las infantiles para ver, en l'Alquería del Bàsquet, las finales de baloncesto.
El colectivo "Algo Falla" ha vuelto a reunirse. Pero no para volver a plantar alguna de esos proyectos mancomunados que elaboraron durante un par de años (en Tomasos-Carlos Cervera y en San Vicente-Amparo Iturbi). Ahora lo hicieron por la boda de uno de ellos: José Fuster. La foto es impagable con sus respectivas parejas y con todo el atrezzo imaginable (alguna peluca y algún sombrero... en fin). Por ahí andan los "sacabutxes" José Enrique Giménez y Vicente Torres y también Mario Pérez, Joserra Lisarde y Santi Muñoz para cumplimentar al novio y a Miriam.
Emotivo y entrañable el acto de homenaje de la falla Ministro Luis Mayans-Platero Suárez a los artistas falleros que han plantado en su demarcación durante el primer medio siglo de vida. Obviamente, no eran todos, pero la verdad es que la convocatoria fue todo un éxito. A lo largo de su historia, la comisión presenta una más que estimable hoja de servicios tanto en calidad de artistas como en calidad de premios.
Todos ellos recibieron de recuerdo una copia en 3D de un elemento icónico de la comisión: la barca que -sin ser una comisión del Marítimo ni nada parecido- forma parte de su escudo.
