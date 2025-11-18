Las últimas bodas falleras del año: Carla Colprim Martínez, de la corte 2022

El tramo final del año no clausura la temporada de bodas. Hay tanta demanda, que las parejas no tienen problema en entrar en otoño e incluso invierno para celebrar su día más especial. Esto incluye a aquellas que han sido protagonistas de la fiesta fallera, y con trece nuevas candidatas a pasar por altar o juzgado al año, cada poco tiempo llega un día para la reunión y la celebración.

Una de las que lo ha protagonizado en las últimas semanas pertenece a la corte de la vuelta a la casi normalidad. Aquellas que aún tuvieron que vivir los días grandes con mascarilla, pero que, precisamente durante el viaje del Extra de Fallas, en este caso a Málaga, conocieron que su fiesta, ahora sí que sí, se celebraría casi como toca. Con apenas unos cambios sobre la normalidad. A lágrima viva de felicidad lo recibieron mientras el Ave las trasladaba a la capital de la Costa del Sol y, en el vídeo, es Carla Colprim Martínez una de las que más lo exteriorizan con una emoción contenida.

Tres años y medio después, aquella Carla que fue la primera que salió en la Fonteta, aquella analista química que pasó media vida fuera de València y que en marzo de pandemia vio cómo se desplantaba su falla y que después sí que vio quemar en las Fallas de Septiembre, continúa la vida con Franck Llorach Paulo pero ahora, tras doce años de relación, tras pasar por el altar.

Carla es uno de esos grandes descubrimientos que da la fiesta cuando, de repente, y por mor del criterio de un jurado, la pone en primera línea después de haber vivido en la intimidad del casal toda la vida.

Cuando dio el salto a la fama, en aquellas entrevistas en la sede de la JCF para las que se quitaron la mascarilla, dejó la impronta de ser todo un talento. Así lo era y así lo sigue siendo, cuatro años después: sigue desarrollándose y desempañando su trabajo como Analista de Control de Calidad Química en el departamento de I+D de la empresa Curapath, un trabajo que le apasiona y le hace sentir que aporta su granito de arena en la sociedad, garantizando la calidad del desarrollo de vacunas, terapias genéticas y fabricación de fármacos de liberación prolongada que son el principal motor para la cura y tratamiento de muchas enfermedades raras y el cáncer, lo que comúnmente conocemos como tratamientos experimentales. Una mujer afortunada de pertenecer al colectivo científico, como mujer y persona y poder decir que se dedica a la investigación en España.

La fallera mayor de València y la corte 2022, desde otra perspectiva /

Había que materializar aquel momento en el que, durante un viaje a Vietnam en verano de 2023, Franck hincó la rodilla en la cubierta de un crucero en la bahía de Ha Long al atardecer. Un momento lo suficientemente icónico dentro de la vida como para plasmarlo en la invitación.

Ambos han mantenido, y ahora reforzado, una larga relación que las Fallas no ha entorpecido para nada, a pesar de que Franck no era fallero. Todo lo contrario: el año de fallera mayor de Doctor Olóriz de 2020, la repetición forzosa en 2021 y la travesía por la corte de 2022 reforzó aún más su relación.

Guiños en la ceremonia

En este tipo de acontecimientos, los guiños refuerzan en mensaje. Por ejemplo: la ceremonia fue en Dominicos. En la basílica de San Vicente Ferrer, que es el parón de la Vall d'Uixó, el pueblo del novio; y en una demarcación, Pla del Remei, donde la abuela materna de Carla se crió, en una portería de la calle Conde Salvatierra.

El sacerdote fue el padre Vicente, el párroco de mi parroquia de toda la vida Santiago Apóstol, la de la comisión y la de su barrio, con quien compartió su año de fallera mayor y hasta aquel homenaje a San José tan sumamente íntimo, cuando no subrepticio, el triste 19 de marzo de 2020.

Carolina, Carmen, Paloma...

De la mano de su hermano como padrino, Carla tuvo lo mejor del año cortesano a su lado: los testigos fueron su pareja de corte, Carolina Soriano, sus compañeras de viaje en el "Fama 3", Marina Ballester y Paloma Eroles y su fallera mayor, Carmen Martín Carbonell y su pareja, David Blanco, uña y carne de Franck dentro de esa sociedad paralela que forman las parejas de las cortesanas. Como pajes, además de la prima pequeña de Carla, Fabiola, dos de los primeros vástagos de la corte de 2002: los hijos de Paloma Eroles y Carolina Soriano, Javi y Carmen.

... y Carla, Claudia, Lucía, Beatriz, María...

Y más, claro. El medallón del ramo corrió a cargo de Carla Juliá y su hermana Patricia, ésta responsable de Més Q Pintes. Patri, corte de honor en 2012 también fue responsable del tocado.

Y no se acababa ahí: Claudia Mas fue la responsable de la decoración floral a cargo de Atelier de la Flor, en el que trabaja, Paloma hizo los porta alianzas de cerámica y los detalles de los comensales y Lucía Payá dibujó unas acuarelas para regalos personales a algunos invitados.

La emoción detrás de un premio de Fallas: Carla Colprim y Doctor Olóriz /

Carmen, la fallera mayor de València de 2022, le prestó la mantilla para el rito de la velación y le regaló los zapatos de novia, de Miss Honolulu y que, como no podía ser de otra forma, eran de color azul, como su manga de farol de corte. Y para recordar a todas, en la suela iba grabado el lema "Siempre 13". Con el que está todo dicho.

No ha acabado el trabajo en común. La más alta de la corte, Beatriz Buigues, fue la encargada de los arreglos de la cola, mano a mano con otra ilustre: Mireia Bazaga corte de honor de 2018 y fallera de Olóriz, la casa de Carla.

María Albors leyó el salmo en nombre de las trece. Y para que no faltaran más guiños al universo Fallas, la segunda lectura la hicieron las hijas del mantenedor, Miguel Prim, Carmen Martín y Sol Ferrer Giner, la hija de otra Olóriz de postín, Raquel Giner, fallera mayor de València 1995.

Lola Palanca, corte infantil 2018 y hermana de su fallera mayor infantil en 2020 cantó una de las piezas con el coro de la iglesia y su hermana, la infantil de Carla, Marisa, y su presidente infantil Álvaro, leyeron las peticiones.

Estaban todos, todos, porque acudieron como invitados numerosas amigas de la falla y falleras mayores de Zaidía que compartieron con ella aquel raro bienio-trienio de 2020 a 2022.

Un guiño francés y a la "mujer de verde"

¿A quién fue a parar el ramo de regalo? A su pareja de corte, Carolina, la próxima en celebrar su boda. Pero además, el de novia fue íntegro a Carmen Martín. Aderezado con la canción "La mujer de Verde" de Izal, un recuerdo al espolín que llevó la fallera mayor de 2022 en su día grande. Un ramo ,además, de muguet, que se dan los enamorados en Francia, que era una alusión a la familia francesa por parte de Franck y que llevaron algunos de los referentes de Carla en su particular modo de entender la vida: Audrey Hepburn, Grace Kelly, o Kate Middleton.

21 botones

Carla es capaz de generar el relato a pesar de las exigencias de laboratorios y tubos de ensayo: el vestido, de Pronovias, llevaba exactamente 21 botones en su conjunto. Eso es una convicción desde niña: "ir de 21 botones", que quiere decir ir perfectamente bien arreglada. El vestido era de corte clásico con el escote cuadrado estilo balconette, de corte princesa confeccionado en piqué. Con un segundo vestido de Miphai. En el traje de novia, pendientes de diamantes de herencia familiar y en el segundo, de Artola Joyeros. Antes de la fiesta de su vida, Carla pasó por su gabinete de referencia: El Tocador de Jesús Sáez y J. Parralejo.

Las 13 falleras de la corte de honor de las Fallas 2022. / ED

Banquete en Mas de les Lloses

El banquete tuvo lugar en "terreno neutral": en Mas de les Lloses, una heredad que está a mitad camino entre València y La Vall, rodeada por naranjos, con Sagunt a la izquierda, el Garbí detrás y el mar enfrente. A la fiesta le puso música Gente de Bien, con Komorebi_wedding en el objetivo fotográfico.

Un combo por los mejores espacios de visita y pateo en Japón, "el arte de no hacer nada" de Maldivas y, a la vuelta, una escapada a Roma les permitieron disfrutar antes de volver a una vida con ilusiones redobladas. Ella, en sus laboratorios; él, en la consultoría tecnológica de Deloitte. Ya de vuelta se la ha visto en la Cena de Cortes y la espera, como siempre, su falla de Doctor Olóriz. Y toda una vida por delante.