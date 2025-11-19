La Plaza del Ayuntamiento acogerá nueve espectáculos pirotécnicos en Navidad

La Concejalía de Fallas del Ayuntamiento de València ha organizado una serie de nueve espectáculos pirotécnicos, en la modalidad de piromusicales que tendrán lugar en la fachada principal de la Casa de la Vila con motivo de las fiestas de Navidad y que, de esta manera, se suman a la oferta de actividades que tendrán lugar a partir del próximo viernes.

Los disparos se harán desde la azotea del edificio consistorial y se celebrarán todos los sábados a las seis y media de la tarde, cuando ya ha oscurecido y se han encendido las luces tanto del árbol municipal como de toda la ornamentación.

El único que se saldrá de la norma es el del viernes 21, el día de la inauguración que, precisamente por este motivo, tendrá lugar a las siete y media, dentro del programa, que incluye un espectáculo musical y el rito del encendido.

A partir de ahí, siempre serán en sábado -hora de afluencia máxima en al centro de la ciudad- todas las semanas hasta el final de las fiestas. Es decir, los días 22 y 29 de noviembre, 6, 13, 20 y 27 de diciembre y 3 de enero.

El colofón pirotécnico a la Navidad será el clásico disparo con el que finaliza la Cabalgata de Reyes, en este caso el lunes 5.

Los disparos correrán a cargo de la Pirotecnia Valenciana y constan de una secuencia de tres minutos de fuegos artificiales, al compás de una canción. El disparo será de 49 kilos.

Organizar un evento en el Ayuntamiento en determinados momentos de la Navidad no es nuevo, pero sí en clave pirotécnica. En la Navidad de 2022, por ejemplo, había un "mapping" todos los días a las horas en punto. Ahora, el concejal de Fallas Santiago Ballester lo considera "una invitación a venir a la plaza a disfrutar en compañía de familiares y amigos".

Fechas y horarios

- 21 de noviembre de 2025, a las 19:30 horas

- 22 de noviembre de 2025, a las 18:30 horas

- 29 de noviembre de 2025, a las 18:30 horas

- 6 de diciembre de 2025, a las 18:30 horas

- 13 de diciembre de 2025, a las 18:30 horas

- 20 de diciembre de 2025, a las 18:30 horas

- 27 de diciembre de 2025, a las 18:30 horas

- 3 de enero de 2026, a las 18:30 horas

- 5 de enero de 2026, al acabar la cabalgata de reyes

-