Mujer, búlgara y en la élite: el triple hito de Doctor Collado en las Fallas 2026

Acercándose al 160 aniversario, Doctor Collado va a cumplir, en las Fallas 2026, un nuevo hito, al presentar como artista del monumento grande a una mujer. Lo que supone también un registro importante dentro de la nula presencia de mujeres artistas en un nivel tal alto como es la Primera B -el antecedente es María Dolores Moya en 2002- y, sobre todo, ser una artista de origen extranjero. Dos factores que salen de la norma o la tradición y que, quizá, con el paso del tiempo dejarán de ser rarezas.

La elegida es una artista de sobra conocida en el mapa fallero: Teodora Chichanova, que pasa de plantar solo la falla infantil a hacer el combo de las dos. Y con un aspecto añadido: es el proyecto más importante de su carrera, puesto que si bien ha dado el salto a monumentos grandes; en la competición más exigente, València, se había movido en la sección Quinta con dos exitosos proyectos en Hellín-Giménez y Costa.

Para la comisión es una apuesta segura "porque la consideramos plenamente capacitada. Es muy consciente de los pasos que da y ha ido trabajándolo poco a poco en los años de Hellín. No lo acometería si no estuviera segura" asegura el presidente, David González. El proyecto será el cuarto más modesto de la categoría, aunque en una categoría donde las diferencias presupuestarias son solo ligeras. "Es un proyecto nuevo completamente, lo que tiene un coste más allá de los volúmenes. Pero como nos gusta mucho cómo trabaja, queríamos que siguiera creciendo y hacerlo en nuestra cas".

El taller cuenta también con su pareja, David Malucha, especialista en escenografía que también ha pasado a firmar fallas grandes. De hecho, la pareja tiene repartidos también, desde el año pasado, los contratos de las fallas de Luis Oliag-Mariola-Granada.

Una sección con mucha competencia

El caso es que la comisión, tras dos fallas infantiles con un noveno y un tercer premio, le da la alternativa para competir con algunos de los mejores artistas del escalafón: ArtEnFoc, Banyuls y Ruiz, Luis Espinosa, José Ramón Devís, etcétera.

"Respira" es el proyecto para el estreno en Primera B, que se completa con "Una dieta molt saludable", en la infantil, donde continuará en la Sección Séptima.

Participantes en Primera B de las Fallas 2026

Duque de Gaeta-Puebla de Farnals - Art En Foc - 42.000 €

Malvarrosa-A. Ponz-Cavite - SacabutxART - 42.000 €

Joaquín Costa-Conde Altea - Manolo Martín - Marina Puche - 41.000 €

Obispo Amigó-Cuenca - Salva Bañuls y Néstor Ruiz - 40.000 €

Gayano Lluch-Marco Merenciano - Luis Espinosa Olmos - 39.000 €

Pintor Segrelles - José Ramón Devis Benet - 36.960 €

Fernando el Católico-Angel Guimerá - Noel Hervás García - 35.090 €

Lo Rat Penat - Joserra Lisarde - 34.500 €

Barón de S. Petrillo-Leonor Jovani - Arturo Vallés Bea - 34.100 €

Ramiro de Maeztu-Leones - Gotes de Foc C.B. - 34.000 €

Sta. María Micaela-Martín el Humano - SacabutxART - 33.500 €

Dr. Collado - Tedi Chichanova - 33.000 €

Archiduque Carlos-Músico Gomis - Ernesto Cimas Ribera - 32.500 €

Carrera Malilla-Isla Cabrera - Mario y Enrique Cardells - 31.000 €

Vicente Sancho Tello-Chile - J.Ramón Núñez- J de Juanes - 31.000 €