Fallas al día Noviembre | Llega la Semana de la Costura

Agenda del Jueves, 20 de noviembre

18 h. En el Palacio de la Exposición, Semana de la Costura del Gremio de Sastres y Modistas de la C. Valenciana

18.30 h. Inauguración de las luces y el belén de Nuevo Centro

19 h. En Ministro Luis Mayans, mesa redonda con los presidentes de la comisión de los 50 años

20 h. Presentación de los bocetos de Castellón-Segorbe

20 h. En Juan de Aguiló-Gaspar Aguilar, charla a cargo de Francesc Llop sobre "El Micalet y las Fallas".

(Permanece abierta, a la vez, una exposicion dedicada al campanario de la Seo)

Agenda del Viernes, 21 de noviembre

19 h. En Ministro Luis Mayans, Inauguración de la muestra de indumentaria de los 50 años.

19.30 h. Inauguración de las luces de Navidad en la Plaza del Ayuntamiento

22.30 h. Presentación de los bocetos de Pío XI-Fontanars

23 h. Presentación de los bocetos del Barrio de San Isidro