Fallas al día Noviembre | Llega la Semana de la Costura

Las noticias de la fiesta

El Palacio de la Exposición acoge la Semana de la Costura

El Palacio de la Exposición acoge la Semana de la Costura / Gremio de Sastres y Modistas

Moisés Domínguez

Moisés Domínguez

València

Las Fallas llegan al ecuador del mes cargadas de noticias

  1. Consternación unánime por el fallecimiento de la fallera mayor 2026 de Pintor Goya
  2. El arbolado convertirá la plaza del Ayuntamiento en un refugio climático: 'Habrá tres grados menos en verano
  3. Así serán las luces de Navidad en València y el acto de inauguración: día, horario y concierto
  4. El mega centro comercial de Turianova ya tiene fecha de inicio
  5. La ampliación del puente del Nou d'Octubre como contraprestación de la 'operación Carrefour
  6. El túnel peatonal del metro que une las estaciones de Xàtiva y Alicante se abrirá antes de Navidad
  7. Seis desalojos inician la cuenta atrás para los derribos de Bloques Portuarios
  8. València aprueba torres de hasta 16 alturas para viviendas y apartamentos turísticos en el aparcamiento del Carrefour de Campanar

Así será la inauguración de la Navidad en València: concierto, luces y pirotecnia

Fallas al día Noviembre | Llega la Semana de la Costura

El Congreso Fallero decide la continuidad o no de las fallas de las poblaciones vecinas en la JCF

La Plaza del Ayuntamiento acogerá nueve espectáculos pirotécnicos en Navidad

Así queda el calendario de Verbenas para las Fallas de València 2026: fechas, horarios y normas

Las comisiones votan mantener la verbena el sábado de Fallas y descartan hacerlo en la "plantà"

Las Fallas decidirán qué día celebran su verbena de fin de semana en 2026

Cuándo y donde ver "La Danza de la Pólvora", el cortometraje dedicado a las Fallas

