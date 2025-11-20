En Directo
Fallas al día Noviembre | Llega la Semana de la Costura
Las noticias de la fiesta
Las Fallas llegan al ecuador del mes cargadas de noticias
Agenda del Jueves, 20 de noviembre
18 h. En el Palacio de la Exposición, Semana de la Costura del Gremio de Sastres y Modistas de la C. Valenciana
18.30 h. Inauguración de las luces y el belén de Nuevo Centro
19 h. En Ministro Luis Mayans, mesa redonda con los presidentes de la comisión de los 50 años
20 h. Presentación de los bocetos de Castellón-Segorbe
20 h. En Juan de Aguiló-Gaspar Aguilar, charla a cargo de Francesc Llop sobre "El Micalet y las Fallas".
(Permanece abierta, a la vez, una exposicion dedicada al campanario de la Seo)
Agenda del Viernes, 21 de noviembre
19 h. En Ministro Luis Mayans, Inauguración de la muestra de indumentaria de los 50 años.
19.30 h. Inauguración de las luces de Navidad en la Plaza del Ayuntamiento
22.30 h. Presentación de los bocetos de Pío XI-Fontanars
23 h. Presentación de los bocetos del Barrio de San Isidro
El Gremio Artesano de Sastres y Modistas de la Comunidad Valenciana celebra los días 20 y 21 , la novena edición de la Semana de la Costura, el evento, que se recupera tras la suspensión del año pasado a causa de la dana, reúne a los principales exponentes de la moda de autor y la alta costura valenciana. El Gremio tiene una elevada implantación -sus cursos son muy requeridos porque, tal como asegura su maestro mayor, Fran Tochena, prácticamente garantizan el pleno empleo- y tienen en la indumentaria tradicional una de sus salidas más buscadas.
Durante dos jornadas, el Palacio de la Exposición acogerá los desfiles de reconocidas firmas como AO Concept, Higinio Mateu, Miguel de Cruces, Sara Omatos y Dolores Costura, junto a las nuevas propuestas de los jóvenes diseñadores de la Escuela de Formación del Gremio.
Será en el Palacio de la Exposición. Hoy, a las 18 horas, será el momento de las creaciones de los Jóvenes Diseñadores del Gremio. A las 19.15 horas es el turno de AO Concept y, a las 20.30 horas serán las propuestas de Higinio Mateu.
Ya puestos, las pasarelas del viernes 21 serán las de Sara Omatos (18 horas), Dolores Costura (19.15) y Miguel de Cruces (20.30 h.). La fallera mayor de València, Carmen Prades acudirá precisamente a esta última antes de marchar a la plaza para la inauguración de las luces de Navidad.
Además de las firmas consolidadas, la pasarela de los jóvenes diseñadores tiene ese carácter especial de hacer primeras armas. El Gremio promete, en este caso, "una pasarela diversa y llena de creatividad, donde conviven la reinterpretación contemporánea de piezas icónicas con propuestas cargadas de discurso", con Nando Boneity, Juan Teruel, Technicolor, Clo Studio, Alicia González o Adriana Mendes.
El barrio San Antoni de Xirivella lleva en el ADN la originalidad. A lo largo ya de las décadas han presentado propuestas de todo tipo, pero siempre caracterizadas por salirse del convencionalismo. Numerosos artistas o sociedades artísticas han tenido libertad creativa y han hecho de la demarcación un lugar para visitar.
En la presente edición repiten fórmula, teniendo en cuenta que el año pasado les fue muy bien, con primer premio en Sexta B. En esta ocasión, Javier Álvarez-Sala se "ochenteará" para traer los frikis e iconos de hace casi medio siglo, incluyendo el Mazinger Z, la calabaza Ruperta, el Frigopie, Pacman o el lápiz para rebobinar el casete. Tambien doblará con la falla infantil, con el "Jardí Misteriós"
Raquel Ruiz, también conocida como "lanenawapawapa" se une a la lista artistas urbanas que convierten las puertas de casales en obras permanentes. Ha sido la responsable de la nueva imagen en la sede social de Ministro Luis Mayans-Platero Suárez, que fue inaugurado, junto con la muestra histórica de objetos, con motivo del 50 aniversario y a manos de las representantes de la misma y de las falleras mayores de València, Carmen Prades y Marta Mercader.
Un reencuentro a través de las redes sociales: la falla Ingeniero José Sirera celebró la proclamación de su fallera mayor, Marina Berzal, y lo acompañó de una serie de fotografías posando con todas las mesas de la comisión. Y en una de ellas encontramos a Nerea López, la fallera mayor infantil de 2022, convertida ya en una adolescente incorporada ya al censo de adultos tras haber superado los 14 años.
¿Son mucho cuatro años? Bueno, no tenéis más que echar un vistazo a las primeras fotos de Nerea, el día de la Telefonada. El tiempo vuela, porque parece que fue ayer.
"Una sátira divertida y actual que nos hará reconocernos en medio de ese mundo de tribus que conviven cada día por nuestras calles". Esa es la explicación de "Tribus Urbanes", la primera experiencia de Miguel March para la comisión de Oltá-Juan Ramón Jiménez.
Para la infantil, una graciosa farsa sobre la agenda post-clases: "Estréscolar". "Cada día una actividad nueva y menso tiempo para lo más importante: ser niños".
Pedro Cabanes-Conde Lumiares presentará el próximo mes de marzo a David San Ruperto por partida doble. Lo hará, boceto en mano, con una de las propuestas más convencionales que hasta ahora ha plantado en la ciudad. El artista lleva una buena trayectoria, que inició con experimentación en toda la extensión de la palabra en Lepanto-Guillem de Castro. Después ha presentado cosas bastante interesantes en demarcaciones como La Fonteta o Ciudad de Córdoba.
