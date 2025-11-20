Así será la inauguración de la Navidad en València: concierto, luces y pirotecnia

La Navidad queda inaugurada este viernes de forma oficial en la ciudad de València, aunque ya el jueves por la tarde se celebra el acto previo con el encendido y la inauguración del belén de Nuevo Centro (a las seis y media, con un concierto inicial de la Coral del Colegio El Vedat). La fiesta de la Plaza del Ayuntamiento tiene ese componente de primer minuto con el momento en el que se enciendan tanto el árbol como la iluminación municipal, todo ello con un festejo previo y posterior.

El Ayuntamiento lo define como "espectáculo multidisciplinar" porque "aúna música, narración, iluminación y pirotecnia". Empezará a las 19:30 horas con un espectáculo musical, después del cual las falleras mayores de València, Carmen Prades y Marta Mercader llevarán a cabo el ritual del encendido.

De "Tu Cara me Suena" al balcón

La propuesta escénica se desarrollará en el Balcón del Ayuntamiento, donde se instalará una tarima que permitirá que el público a pie de calle siga las actuaciones de músicos y cantantes. La voz en off relatará, en formato de cuento infantil, el hilo argumental que sustentará las intervenciones musicales.

Contará con la participación de la cantante valenciana Melani García, ganadora del programa de televisión Tu cara me suena, quien actuará acompañada por el pianista valenciano Eduard Marquina, especialista en música de jazz y en improvisación; y por el violinista Federico Nathan, profesor de la escuela de música internacional Berklee València.

Además, igual que el año pasado, volverá a tomar parte en el acto de encendido de las luces la Coral Juan Bautista Comes, del Conservatorio Municipal José Iturbi, bajo la batuta de su directora titular, Cristina Contreras. La actuación de la coral contará con la interpretación de la niña solista Yaimar Peña.

Cuenta atrás

El espectáculo comenzará con toda la plaza a oscuras, y únicamente iluminado el balcón principal de la fachada del edificio consistorial. Las actuaciones se irán sucediendo y se irán iluminando las ventanas del ayuntamiento en función del relato y según se vayan sucediendo las actuaciones musicales. Una vez la voz narradora ponga punto final al cuento, se invitará al público asistente a corear una cuenta atrás que culminará con el encendido de las luces por parte de la alcaldesa, María José Catalá, junto a las falleras mayores. A la vez, se encenderán los árboles y adornos que hay en los diferentes barrios.

Tras un estallido de confeti se dará paso a un espectáculo piromusical a cargo de la empresa Pirotecnia Valenciana desde la azotea, el primero de una serie que se irán celebrando todos los sábados. La convocatoria concluirá con varios minutos de ambientación musical navideña con villancicos que resonarán por toda la plaza. A partir de ahí empezará la otra parte: el ritual popular, consistente en recorrer la plaza y hacerse las primeras fotos con los elementos navideños, entre los que también están los de la Asociación de Comerciantes, como la pista de hielo y el carrusel.